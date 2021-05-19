В Конгрессе США призвали к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае

Контекст
С призывами бойкотировать Олимпиаду, которую в следующем году должен принять Китай, ранее выступавшие политики с Канады, Норвегии и США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
Во вторник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты намерены обсуждать со своими зарубежными союзниками и партнерами идею возможного бойкота предстоящих Игр в Китае. При этом через несколько часов он написал в Twitter, что страна еще не приняла никакого решения относительно своего подхода к предстоящей Олимпиаде. В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзяне на брифинге в среду предостерег США от политизации спорта, в частности, Игр 2022 года.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в среду заявила, что американская администрация не обсуждает с союзниками и партнерами за рубежом возможность организации совместного бойкота Олимпиады. Олимпийский комитет США дважды за последние недели выступил фактически против потенциального бойкота Игр.
XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015.