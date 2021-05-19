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В Конгрессе США призвали к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае

Киев • УНН

 • 17624 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Международное сообщество должно объявить о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр в Китае. Такое мнение высказала во вторник спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ от штата Калифорния), выступая перед законодателями, передает УНН со ссылкой на CNN.

В Конгрессе США призвали к дипломатическому бойкоту Олимпиады в Китае

Цитата

“Я предлагаю и присоединяюсь к тем, кто это тоже предлагает, дипломатический бойкот”, — отметила Пелоси, которая занимает в государственной иерархии США третью по значимости должность. По ее мнению, в рамках бойкота руководители “ведущих стран мира должны отказаться от участия в Олимпийских играх” в КНР. “Давайте не будем предоставлять честь китайскому правительству поездкой глав государств в Китай”, — призвала Пелоси.

Дополнение

Как заявил на прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен, вашингтонская администрация считает, что обсуждать уже сейчас вопрос о целесообразности бойкота предстоящих Олимпийских игр в Китае нет необходимости.

Контекст

С призывами бойкотировать Олимпиаду, которую в следующем году должен принять Китай, ранее выступавшие политики с Канады, Норвегии и США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.

Во вторник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты намерены обсуждать со своими зарубежными союзниками и партнерами идею возможного бойкота предстоящих Игр в Китае. При этом через несколько часов он написал в Twitter, что страна еще не приняла никакого решения относительно своего подхода к предстоящей Олимпиаде. В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзяне на брифинге в среду предостерег США от политизации спорта, в частности, Игр 2022 года.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в среду заявила, что американская администрация не обсуждает с союзниками и партнерами за рубежом возможность организации совместного бойкота Олимпиады. Олимпийский комитет США дважды за последние недели выступил фактически против потенциального бойкота Игр.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015.

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