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У США закликали бойкотувати зимову Олімпіаду-2022 у Пекіні: Китай відреагував "застереженнями"

У США закликали бойкотувати зимову Олімпіаду-2022 у Пекіні: Китай відреагував "застереженнями"

Київ • УНН

 • 20055 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Китай застеріг Сполучені Штати від політизації спорту і, зокрема, зимових Олімпійських ігор у Пекіні 2022 року. Про це в середу на брифінгу заявив офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь, передає УНН.

Деталі

“Що стосується так званого бойкоту зимової Олімпіади в Пекіні, я б зазначив, що політизація спорту суперечить духу Олімпійської хартії. Це порушує інтереси всіх учасників (Ігор) і міжнародного олімпійського руху”, — сказав він. “Олімпійський комітет США і все міжнародне співтовариство не приймуть цього”, — вказав дипломат.

Він також зазначив, що Китай буде працювати з усіма зацікавленими сторонами, щоб забезпечити успішне проведення Олімпіади 2022 року в Пекіні.

Контекст

У вівторок газета The Hill з посиланням на неназваного представника Держдепартаменту високого рангу повідомила, що Сполучені Штати не розглядають можливість спільного зі своїми союзниками бойкоту зимової Олімпіади у Китаї в 2022 році.

Дане роз’яснення, як вказало видання, послідувало після зробленої в той же день керівником пресслужби Держдепартаменту Недом Прайсом заяви про те, що Сполучені Штати обговорювали зі своїми зарубіжними партнерами питання, чи слід брати участь в Іграх 2022 року. “Ми, зрозуміло, бажаємо це обговорити. І ми, зрозуміло, розуміємо, що скоординований підхід буде відповідати не тільки нашим (американським) інтересам, а й інтересам наших союзників і партнерів, — сказав Прайс на регулярному брифінгу для журналістів. — Це одне з питань, що знаходяться на порядку денному і зараз, і на перспективу”.

Ця заява, як пояснює The Hill, могла викликати різні тлумачення позиції США щодо майбутньої зимової Олімпіади, тому в Держдепартаменті вирішили дати пояснення, відкинувши припущення, що Прайс говорив про перспективу бойкоту Ігор 2022. У зовнішньополітичному відомстві, пише газета, вказали, що " адміністрація лише обговорює з союзниками порушення прав людини в Китаї".

Ситуація навколо Ігор-2022 у Пекіні

Із закликами бойкотувати зимові Ігри, які в наступному році повинен прийняти Китай, раніше виступали політики з Канади, Норвегії, США, а також представники майже 200 правозахисних організацій з різних країн світу. Приводом стали масові репресії в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі КНР. Тим часом Пекін, як відзначав 8 березня офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзянь, виступає категорично проти політизації спорту окремими країнами і організаціями, які намагаються під гаслом захисту прав людини зривати великі змагання і втручатися у внутрішні справи інших держав. Національний Олімпійський комітет США, як уточнила 10 березня його керівниця Сьюзан Лайонс, не підтримує ідею бойкоту Олімпійських ігор в Пекіні.

XXIV зимова Олімпіада пройде у Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року. Столиця КНР була обрана місцем її проведення на сесії Міжнародного олімпійського комітету в Куала-Лумпурі 31 липня 2015 року.

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