Олімпіада-2022: у США закликають влаштувати політичний та економічний бойкот Ігор у Пекіні

Деталі

Як вважає конгресмен, “карати” спортсменів, які багато років готуються до участі в Олімпіаді, неправильно. Однак, вважає він, Вашингтон не повинен ігнорувати порушення прав людини в Китаї, в тому числі щодо уйгурів. Щоб чинити тиск на Пекін, продовжив Ромні, федеральна влада США повинна відправити на церемонію відкриття не представників адміністрації і дипломатів, а китайських дисидентів, які знайшли притулок в Сполучених Штатах.

Сенатор також пропонує американським глядачам утриматися від поїздки на змагання. Супроводжувати спортсменів, на думку Ромні, повинні тільки родичі і найближчі друзі. Телекомпанії NBC, яка буде транслювати Олімпіаду в США, Ромні запропонував не показувати “шовіністичні” фрагменти церемоній відкриття і закриття, замінивши їх документальними кадрами “політичних переслідувань” у Китаї.

Контекст

Заклики бойкотувати зимові Ігри, які в наступному році повинен прийняти Китай, раніше озвучували політики з Канади, Норвегії, США, а також представники майже 200 правозахисних організацій з різних країн світу. Приводом стали масові репресії щодо уйгурів в Сіньцзянь-Уйгурському автономному районі КНР. Національний олімпійський комітет США виступив проти бойкоту.

XXIV зимова Олімпіада пройде в Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року. Столиця КНР була обрана місцем її проведення на сесії Міжнародного олімпійського комітету в Куала-Лумпурі 31 липня 2015 року.