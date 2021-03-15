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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
21:00 • 32672 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
20:50 • 48917 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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Олимпиада-2022: в США призывают устроить политический и экономический бойкот Игр в Пекине

Олимпиада-2022: в США призывают устроить политический и экономический бойкот Игр в Пекине

Киев  •  УНН

 • 19818 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. США следует отправить свою олимпийскую сборную на зимние Игры в Пекине в феврале 2022 года, но при этом устроить Китаю политический и экономический бойкот. Такое мнение высказал в понедельник сенатор-республиканец (от штата Юта) Митт Ромни в колонке для газеты The New York Times, передает УНН.

Детали

Как считает конгрессмен, “наказывать” спортсменов, которые много лет готовятся к участию в Олимпиаде, неправильно. Однако, полагает он, Вашингтон не должен игнорировать нарушения прав человека в Китае, в том числе в отношении уйгуров. Чтобы оказать давление на Пекин, продолжил Ромни, федеральные власти США должны отправить на церемонию открытия не представителей администрации и дипломатов, а нашедших убежище в Соединенных Штатах китайских диссидентов.

Сенатор также предлагает американским зрителям воздержаться от поездки на соревнования. Сопровождать спортсменов, по мнению Ромни, должны только родственники и ближайшие друзья. Телекомпании NBC, которая будет транслировать Олимпиаду в США, Ромни предложил не показывать “шовинистические” фрагменты церемоний открытия и закрытия, заменив их документальными кадрами “политических преследований” в Китае.

Контекст

Призывы бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее озвучивали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран мира. Поводом стали массовые репрессии в отношении уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Национальный олимпийский комитет США выступил против бойкота.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

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