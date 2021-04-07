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В США призвали бойкотировать зимнюю Олимпиаду-2022 в Пекине: Китай отреагировал "предостережениями"

Киев  •  УНН

 • 20050 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. Китай предостерег Соединенные Штаты от политизации спорта и, в частности, зимних Олимпийских игр в Пекине 2022 года. Об этом в среду на брифинге заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, передает УНН.

Детали

“Что касается так называемого бойкота зимней Олимпиады в Пекине, я бы отметил, что политизация спорта противоречит духу Олимпийской хартии. Это нарушает интересы всех участников (Игр) и международного олимпийского движения”, — сказал он. “Олимпийский комитет США и все международное сообщество не примут этого”, — указал дипломат.

Он также отметил, что Китай будет работать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы обеспечить успешное проведение Олимпиады 2022 года в Пекине.

Контекст

Во вторник газета The Hill со ссылкой на неназванного представителя Госдепартамента высокого ранга сообщила, что Соединенные Штаты не рассматривают возможность совместного со своими союзниками бойкота зимней Олимпиады в Китае в 2022 году.

Данное разъяснение, как указало издание, последовало после сделанного в тот же день руководителем пресс-службы Госдепартамента Недом Прайсом заявления о том, что Соединенные Штаты обсуждали со своими зарубежными партнерами вопрос, следует ли участвовать в Играх 2022 года. “Мы, разумеется, желаем это обсудить. И мы, разумеется, понимаем, что скоординированный подход будет отвечать не только нашим (американским) интересам, но и интересам наших союзников и партнеров, — сказал Прайс на регулярном брифинге для журналистов. — Это один из вопросов, находящихся на повестке дня и сейчас, и на перспективу”.

Это заявление, как поясняет The Hill, могло вызвать разные толкования позиции США в отношении предстоящей зимней Олимпиады, поэтому в Госдепартаменте решили дать пояснения, отвергнув предположение, что Прайс говорил о перспективе бойкота Игр 2022. Во внешнеполитическом ведомстве, пишет газета, указали, что “администрация лишь обсуждает с союзниками нарушения прав человека в Китае”.

Ситуация вокруг Игр-2022 в Пекине

С призывами бойкотировать зимние Игры, которые в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии, США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран мира. Поводом стали массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. Между тем Пекин, как отмечал 8 марта официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, выступает категорически против политизации спорта отдельными странами и организациями, пытающимися под лозунгом защиты прав человека срывать крупные состязания и вмешиваться во внутренние дела других государств. Национальный Олимпийский комитет США, как уточнила 10 марта его руководитель Сьюзан Лайонс, не поддерживает идею бойкота Олимпийских игр в Пекине.

XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.

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