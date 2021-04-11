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Держсекретар США не дав конкретної відповіді щодо бойкоту Олімпіади-2022 у Пекіні

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, що поки рано говорити про позицію Вашингтону щодо зимових Олімпійських ігор у Китаї, однак на їхньому бойкоті американська адміністрація зараз “не зосереджена”, пише УНН з посиланням на його інтерв’ю телеканалу NBC.

Деталі

“До Олімпіади ще рік або близько того. Ми не зосереджені на бойкоті. На чому ми зосереджені, так це на те, щоб обговорювати, тісно консультуватися з нашими союзниками і партнерами, слухати їх, вислуховувати їхні побоювання. Але це передчасно”, — сказав глава американської дипломатії в інтерв’ю телекомпанії NBC, відповідаючи на питання про те, чи обговорює влада США зі своїми союзниками можливу відмову від участі в Іграх.

Контекст

Із закликами бойкотувати Олімпіаду, яку в наступному році повинен прийняти Китай, раніше виступали політики з Канади, Норвегії та США, а також представники майже 200 правозахисних організацій з різних країн. Приводом стали масові репресії в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі КНР.

У вівторок на брифінгу керівник пресслужби Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив, що Сполучені Штати мають намір обговорювати зі своїми зарубіжними союзниками і партнерами ідею можливого бойкоту майбутніх Ігор у Китаї. При цьому через декілька годин він написав у Twitter, що країна ще не прийняла ніякого рішення щодо свого підходу до майбутньої Олімпіади. У свою чергу офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзяні на брифінгу в середу застеріг Сполучені Штати від політизації спорту, зокрема, Ігор 2022 року.

Прес-секретарка Білого дому Джен Дженніфер Псакі на брифінгу в середу заявила, що американська адміністрація не обговорює з союзниками і партнерами за кордоном можливість організації спільного бойкоту Олімпіади. Олімпійський комітет США двічі за останні тижні виступив фактично проти потенційного бойкоту Ігор.

XXIV зимова Олімпіада пройде у Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року. Столиця КНР була обрана місцем її проведення на сесії Міжнародного олімпійського комітету в Куала-Лумпурі 31 липня 2015 року.

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