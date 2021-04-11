Держсекретар США не дав конкретної відповіді щодо бойкоту Олімпіади-2022 у Пекіні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у неділю, що поки рано говорити про позицію Вашингтону щодо зимових Олімпійських ігор у Китаї, однак на їхньому бойкоті американська адміністрація зараз “не зосереджена”, пише УНН з посиланням на його інтерв’ю телеканалу NBC.
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“До Олімпіади ще рік або близько того. Ми не зосереджені на бойкоті. На чому ми зосереджені, так це на те, щоб обговорювати, тісно консультуватися з нашими союзниками і партнерами, слухати їх, вислуховувати їхні побоювання. Але це передчасно”, — сказав глава американської дипломатії в інтерв’ю телекомпанії NBC, відповідаючи на питання про те, чи обговорює влада США зі своїми союзниками можливу відмову від участі в Іграх.
Контекст
Із закликами бойкотувати Олімпіаду, яку в наступному році повинен прийняти Китай, раніше виступали політики з Канади, Норвегії та США, а також представники майже 200 правозахисних організацій з різних країн. Приводом стали масові репресії в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі КНР.
У вівторок на брифінгу керівник пресслужби Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив, що Сполучені Штати мають намір обговорювати зі своїми зарубіжними союзниками і партнерами ідею можливого бойкоту майбутніх Ігор у Китаї. При цьому через декілька годин він написав у Twitter, що країна ще не прийняла ніякого рішення щодо свого підходу до майбутньої Олімпіади. У свою чергу офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзяні на брифінгу в середу застеріг Сполучені Штати від політизації спорту, зокрема, Ігор 2022 року.
Прес-секретарка Білого дому Джен Дженніфер Псакі на брифінгу в середу заявила, що американська адміністрація не обговорює з союзниками і партнерами за кордоном можливість організації спільного бойкоту Олімпіади. Олімпійський комітет США двічі за останні тижні виступив фактично проти потенційного бойкоту Ігор.
XXIV зимова Олімпіада пройде у Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року. Столиця КНР була обрана місцем її проведення на сесії Міжнародного олімпійського комітету в Куала-Лумпурі 31 липня 2015 року.