Госсекретарь США не дал конкретного ответа относительно бойкота Олимпиады-2022 в Пекине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в воскресенье, что пока рано говорить о позиции Вашингтона относительно зимних Олимпийских игр в Китае, однако на их бойкоте американская администрация в настоящий момент “не сосредоточена”, пишет УНН со ссылкой на его интервью телеканалу NBC.
Детали
“До Олимпиады еще год или около того. Мы не сосредоточены на бойкоте. На чем мы сосредоточены, так это на том, чтобы обсуждать, тесно консультироваться с нашими союзниками и партнерами, слушать их, выслушивать их опасения. Но это преждевременно”, — сказал глава американской дипломатии в интервью телекомпании NBC, отвечая на вопрос о том, обсуждают ли власти США со своими союзниками возможный отказ от участия в Играх.
Контекст
С призывами бойкотировать Олимпиаду, которую в следующем году должен принять Китай, ранее выступали политики из Канады, Норвегии и США, а также представители почти 200 правозащитных организаций из разных стран. Поводом стали массовые репрессии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР.
Во вторник на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что Соединенные Штаты намерены обсуждать со своими зарубежными союзниками и партнерами идею возможного бойкота предстоящих Игр в Китае. При этом через несколько часов он написал в Twitter, что страна еще не приняла никакого решения относительно своего подхода к будущей Олимпиаде. В свою очередь официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге в среду предостерег Соединенные Штаты от политизации спорта, в частности, Игр 2022 года.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки на брифинге в среду заявила, что американская администрация не обсуждает с союзниками и партнерами за рубежом возможность организации совместного бойкота Олимпиады. Олимпийский комитет США дважды за последние недели выступил фактически против потенциального бойкота Игр.
XXIV зимняя Олимпиада пройдет в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года. Столица КНР была выбрана местом ее проведения на сессии Международного олимпийского комитета в Куала-Лумпуре 31 июля 2015 года.