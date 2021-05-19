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У Конгресі США закликали до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Китаї

Київ • УНН

 • 17624 перегляди

КИЇВ. 19 травня. УНН. Міжнародне співтовариство повинне оголосити про дипломатичний бойкот Олімпійських ігор в Китаї. Таку думку висловила у вівторок спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі (демократ від штату Каліфорнія), виступаючи перед законодавцями, передає УНН із посиланням на CNN.

У Конгресі США закликали до дипломатичного бойкоту Олімпіади в Китаї

Цитата

“Я пропоную і приєднуюся до тих, хто це теж пропонує, дипломатичний бойкот”, — зазначила Пелосі, яка займає в державній ієрархії США третю за значимістю посаду. На її думку, в рамках бойкоту керівники “провідних країн світу повинні відмовитися від участі в Олімпійських іграх” у КНР. “Давайте не будемо надавати честь китайському уряду поїздкою глав держав в Китай”, — закликала Пелосі.

Доповнення

Як заявив минулого тижня держсекретар США Ентоні Блінкен, вашингтонська адміністрація вважає, що обговорювати вже зараз питання про доцільність бойкоту майбутніх Олімпійських ігор в Китаї немає необхідності.

Контекст

Із закликами бойкотувати Олімпіаду, яку в наступному році повинен прийняти Китай, раніше виступали політики з Канади, Норвегії та США, а також представники майже 200 правозахисних організацій з різних країн. Приводом стали масові репресії в Сіньцзян-Уйгурському автономному районі КНР.

У вівторок на брифінгу керівник пресслужби Держдепартаменту США Нед Прайс повідомив, що Сполучені Штати мають намір обговорювати зі своїми зарубіжними союзниками і партнерами ідею можливого бойкоту майбутніх Ігор у Китаї. При цьому через декілька годин він написав у Twitter, що країна ще не прийняла ніякого рішення щодо свого підходу до майбутньої Олімпіади. У свою чергу офіційний представник МЗС КНР Чжао Ліцзяні на брифінгу в середу застеріг Сполучені Штати від політизації спорту, зокрема, Ігор 2022 року.

Прес-секретарка Білого дому Джен Дженніфер Псакі на брифінгу в середу заявила, що американська адміністрація не обговорює з союзниками і партнерами за кордоном можливість організації спільного бойкоту Олімпіади. Олімпійський комітет США двічі за останні тижні виступив фактично проти потенційного бойкоту Ігор.

XXIV зимова Олімпіада пройде у Пекіні з 4 по 20 лютого 2022 року. Столиця КНР була обрана місцем її проведення на сесії Міжнародного олімпійського комітету в Куала-Лумпурі 31 липня 2015 року.

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