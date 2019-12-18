В Конгрессе США проголосовали за почти 700 млн долл. помощи для Украины

“В настоящее время когда весь мир озадачен из-за политизации вопроса финансовой поддержки Украины со стороны администрации США, эти новые меры со стороны последовательного Конгресса дают сигнал о надежной и мощной двухпартийной поддержке демократического пути Украины, свободной от Российской агрессии. Конгресс не должен позволять этой или любой администрации, снова незаконно задержать подобную поддержку”, — говорится в заявлении Марси Каптур.

Также Комитет по иностранным делам Сената США в среду, 18 декабря поддержал проект жестких санкций в отношении России S.482, которые один из соавторов законопроекта назвал “адскими”.

Напомним, накануне сенат США одобрил оборонный бюджет, предусматривающий санкции против газопроводов РФ и помощь Украине.

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