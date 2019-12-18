У Конгресі США проголосували за майже 700 млн дол. допомоги для України

КИЇВ. 19 грудня. УНН. Конгресвумен-демократка Марсі Каптур повідомила, що на 2020 рік Конгрес схвалив виділення Україні загалом 698 мільйонів доларів допомоги. Це на 2,3 мільйони більше, ніж торік. Голосування за законопроекти щодо фінансування роботи уряду США на 2020-й рік відбулись у Палаті представників напередодні. Надалі їх має розглянути Сенат США. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.