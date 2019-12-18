У Конгресі США проголосували за майже 700 млн дол. допомоги для України
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Конгресвумен-демократка Марсі Каптур повідомила, що на 2020 рік Конгрес схвалив виділення Україні загалом 698 мільйонів доларів допомоги. Це на 2,3 мільйони більше, ніж торік. Голосування за законопроекти щодо фінансування роботи уряду США на 2020-й рік відбулись у Палаті представників напередодні. Надалі їх має розглянути Сенат США. Про це повідомляє УНН із посиланням на Голос Америки.
“У час коли весь світ спантеличений через політизацію питання фінансової підтримки України з боку адміністрації США, ці нові заходи з боку послідовного Конгресу дають сигнал про надійну та потужну двопартійну підтримку демократичного шляху України, вільної від Російської агресії. Конгрес не повинен дозволяти цій, або будь-якій адміністрації, знову незаконно затримати подібну підтримку”, — йдеться у заяві Марсі Каптур.
Також Комітет із закордонних справ Сенату США у середу, 18 грудня підтримав проект жорстких санкцій щодо Росії S.482, які один із співавторів законопроекту назвав “пекельними”.
Нагадаємо, напередодні сенат США схвалив оборонний бюджет, що передбачає санкції проти газопроводів РФ і допомогу Україні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Німеччині розкритикували санкції США проти “Північного потоку-2”