Сенат США схвалив оборонний бюджет: він передбачає санкції проти газопроводів РФ і допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Сенат США більшістю голосів ухвалив проект оборонного бюджету США на 2020 рік в розмірі 738 мільярдів доларів, повідомляє Reuters. Тепер документ має надійти на підпис до президента США Дональда Трампа, передає УНН.
У проект оборонного бюджету включили санкції щодо російських газопроводів “Північний потік-2” і “Турецький потік”. На думку американських законодавців, цей захід допоможе забезпечити енергобезпеку Європи.
Також в проект бюджету включили декілька інших заходів “щодо стримування агресії” Росії. Зокрема, це допомога Україні, в тому числі постачання летальної зброї, а також заборона на передачу Туреччині американських винищувачів F-35 — його ввели через те, що Туреччина купила у Росії ЗРК С-400 “Тріумф”.
Варто також нагадати, що законодавцям довелося сформувати узгоджувальну комісію з представників двох партій, результатом роботи якої став узгоджений законопроект на 3488 сторінках.
Пропонується на 734,4 млн доларів збільшити витрати на так звану Європейську ініціативу стримування — багаторічну програму, покликану, як стверджують в адміністрації США, протистояти агресії з боку Росії в регіоні шляхом “відновлення передового американської військової присутності” в Старому світі і нарощування військового потенціалу партнерів .
На військову допомогу Україні, що передбачає, зокрема, поставки крилатих ракет для системи берегової оборони і протикорабельних ракет, передбачається виділити 300 млн доларів, що на 50 млн більше, ніж було закладено в бюджеті на 2019 рік.