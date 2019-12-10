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У військовий бюджет США на 2020 рік заклали санкції проти двох російських газопроводів

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 грудня. УНН. Демократи і республіканці в Конгресі США погодили на 2020 рік фінансовий рік (почався 1 жовтня) військовий бюджет в розмірі 738 млрд доларів, що на 3,1% більше, ніж роком раніше, зазначає УНН з посиланням на фінальну версію документу.

Сенат, контрольований однопартійцями президента Дональда Трампа, і Палата представників, де більшість місць належить опонентам нинішнього глави Білого дому — демократам, — схвалили свої варіанти військового бюджету країни ще влітку. Але за деякими пунктами вони не збігалися. Так, конгресмени-демократи виступили проти виділення коштів на зведення стіни на кордоні з Мексикою і на створення космічних сил як самостійного роду військ США. Крім того, вони включили в проект закону положення, яке забороняє Трампу проводити будь-яку військову операцію проти Ірану без згоди Конгресу і розробляти ядерні боєголовки малої потужності для балістичних ракет на підводних човнах.

Законодавцям довелося сформувати узгоджувальну комісію з представників двох партій, результатом роботи якої став узгоджений законопроект на 3488 сторінках. Очікується, що вже в середу голосування по ньому проведе нижня палата Конгресу, потім до 20 грудня його повинні схвалити сенатори, після чого він ляже на стіл президента.

Даний документ визначає лише загальні параметри оборонного бюджету — свого роду “стелю” витрат, а також умови їх виділення. Зокрема, підкреслюється, що в 2020 році зарплата військовослужбовцям буде піднята на 3,1%. Розподіл грошей на конкретні збройні програми і напрямки розвитку Збройних сил США буде оформлено окремим законопроектом.

Пропонується на 734,4 млн доларів збільшити витрати на так звану Європейську ініціативу стримування — багаторічну програму, покликану, як стверджують в адміністрації США, протистояти агресії з боку Росії в регіоні шляхом “відновлення передового американської військової присутності” в Старому світі і нарощування військового потенціалу партнерів .

На військову допомогу Україні, що передбачає, зокрема, поставки крилатих ракет для системи берегової оборони і протикорабельних ракет, передбачається виділити 300 млн доларів, що на 50 млн більше, ніж було закладено в бюджеті на 2019 рік.

Що стосується безпосередньо Росії, то законодавці в черговий раз продовжили ембарго на пряму співпрацю з Москвою у військовій області, заборонили уряду США визнавати анексію Криму Російською Федерацією. Крім того, зобов’язали адміністрацію ввести санкції щодо російських газопроводів “Північний потік-2” і “Турецький потік” з метою забезпечення “європейської енергетичної безпеки”.

Зокрема, обмеження будуть введені в зв’язку з будівництвом трубопроводів “Північний потік-2” і “Турецький потік”.

“З метою забезпечення енергетичної безпеки Європи бюджет передбачає введення санкції щодо пов’язаних з Росією трубопроводів “Північний потік-2” і “Турецький потік”, — йдеться в документі.

Раніше стало відомо, що Конгрес США погодив 300 млн дол. допомоги для української армії у оборонному бюджеті.

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