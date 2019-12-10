У військовий бюджет США на 2020 рік заклали санкції проти двох російських газопроводів

КИЇВ. 10 грудня. УНН. Демократи і республіканці в Конгресі США погодили на 2020 рік фінансовий рік (почався 1 жовтня) військовий бюджет в розмірі 738 млрд доларів, що на 3,1% більше, ніж роком раніше, зазначає УНН з посиланням на фінальну версію документу.