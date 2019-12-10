Конгрес погодив 300 млн дол. допомоги для української армії у оборонному бюджеті
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Конгрес США погодив оборонний бюджет на 2020 рік, загальною сумою 738 мільярдів доларів, який також передбачає 300 мільйонів доларів допомоги на потреби української армії. Про це повідомляє The New York Times, інформує УНН.
"Закон щодо бюджетних асигнувань на національну оборону також підтверджує виділення 300 мільйонів доларів на фінансування Ініціативи зі сприяння допомоги для України у сфері безпеки, включаючи летальні засоби озброєння оборонного характеру", - йдеться у повідомленні.
Поруч з цим, Конгрес погодив до військового бюджету на 2020 рік введення санкцій щодо російської енергетики. Зокрема, обмеження стосуються будівництва газопроводів "Північний потік-2" та "Турецький потік".
У документі також наголосили на необхідності припинити поставки до Туреччину літаків F-35 у зв'язку із закупівлею Анкарою російських зенітно-ракетних комплексів С-400, а також протистояння загрозам з боку КНР.
У США очікують, що оборонний бюджет затвердять до кінця цього року, після чого закон передадуть на підпис президенту США Дональду Трампу.
Як повідомлялося раніше, США готують новий транш військової допомоги для України - Пентагон.