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Конгресс одобрил 300 млн долл. помощи для украинской армии в оборонном бюджете

Конгресс одобрил 300 млн долл. помощи для украинской армии в оборонном бюджете

Киев  •  УНН

 • 10942 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Конгресс США одобрил оборонный бюджет на 2020 год, общей суммой 738 млрд долларов, который также предусматривает 300 млн долларов помощи на нужды украинской армии. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

"Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону также подтверждает выделение 300 миллионов долларов на финансирование Инициативы по содействию помощи для Украины в сфере безопасности, включая летальные средства вооружения оборонительного характера", - говорится в сообщении.

Рядом с этим, Конгресс одобрил в военном бюджете на 2020 год введение санкций в отношении российской энергетики. В частности, ограничения касаются строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

В документе также подчеркнули на необходимости прекратить поставки в Турцию самолетов F-35 в связи с закупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400, а также противостояние угрозам со стороны КНР.

В США ожидают, что оборонный бюджет утвердят до конца этого года, после чего закон будет направлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

Как сообщалось ранее, США готовят новый транш военной помощи для Украины - Пентагон.

Украинские Национальные Новости

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