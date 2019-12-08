США готують новий транш військової допомоги для України - Пентагон
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Міністерство оборони США готується надати ще один транш військової допомоги для України. Про це заявив глава Пентагону Марк Еспер, передає "Голос Америки", інформує УНН.
"Скоро ми будемо мати ще один транш, мені здається це близько 250 мільйонів доларів. Міністерство оборони США підтримало це минулого разу, тож я думаю, наступного разу підтримає теж. Але ми завжди маємо провести перевірку. Ми завжди слідкуємо за тим, як ці кошти використовують, і чи Україна вирішує питання корупції", — сказав міністр.
Також міістр оборони заперечив той факт, що надання такої допомоги залежить від справи про імпічмент.
"Ні, бо ми виконуємо хорошу роботу, залишаючись поза цим. Я залишаюсь поза політикою і хочу тримати Міністерство оборони поза нею", - зазначив Еспер.
Водночас Марк Еспер наголосив, що з боку Міноборони США не було затримки допомоги для України, і відомство оцінювало надання летальної зброї Україні, ґрунтуючись на трьох речах:
"Перше: Наскільки це важливо для України в плані їхньої спроможності протистояти росіянам. Друге: чи достатньо Україна вирішує питання корупції. І третє: чи наші союзники в регіоні також надають безпекову підтримку Україні. Відповідь на всі три питання була "так", тож ми підтримали надання такої допомоги", - підкреслив глава Пентагону.
Як повідомлялося раніше, Еспер заявив, що США не перевели Україні менше 10 млн доларів зі схваленної раніше допомоги.