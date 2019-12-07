Глава Пентагону: США не перевели Україні менше 10 млн доларів зі схваленної раніше допомоги

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Пентагон не надав Україні менше 10 млн доларів із загального обсягу військової допомоги, виділення якої раніше було схвалено. Про це заявив в суботу міністр оборони США Марк Еспер під час виступу в Каліфорнії, трансляція якого велася в Facebook, передає УНН.