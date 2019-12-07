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Глава Пентагону: США не перевели Україні менше 10 млн доларів зі схваленної раніше допомоги

Глава Пентагону: США не перевели Україні менше 10 млн доларів зі схваленної раніше допомоги

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Пентагон не надав Україні менше 10 млн доларів із загального обсягу військової допомоги, виділення якої раніше було схвалено. Про це заявив в суботу міністр оборони США Марк Еспер під час виступу в Каліфорнії, трансляція якого велася в Facebook, передає УНН.

Главу Пентагону попросили уточнити, чи правильно, що Україна не отримала понад 35 млн доларів із загального обсягу американської військової допомоги, виділення якої раніше припинялося президентом США Дональдом Трампом. З таким твердженням виступили в листопаді деякі американські ЗМІ, зокрема газета Los Angeles Times.

“Думаю, що насправді на даний момент мова йде менш ніж про 10 млн доларів”, — відповів Еспер. “Але велика частина допомоги надійшла в строк”, — сказав він. Глава Пентагону не уточнив, з яких причин частина допомоги не дійшла до України. Він також не пояснив, чи відбудеться це.

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За словами Еспера, адміністрація США, приймаючи рішення про виділення військової допомоги Україні, буде враховувати, чи ведуть в цій країні боротьбу з корупцією.

Главі Пентагону було поставлено питання про те, чи планується розширити фінансову та військову підтримку, яку США надають Україні. “Скоро піде черговий транш. Думаю, на цей раз це приблизно 250 млн доларів”, — сказав він. “Минулого разу Міністерство оборони США підтримало це. Думаю, ми підтримаємо це наступного разу”, — додав міністр.

“Але ми завжди повинні проводити перевірки, — підкреслив Еспер. — Ми завжди дивимося, як її (допомогу) використовували, а також ведуть вони боротьбу з корупцією”.

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Наприкінці листопада у Пентагоні повідомили, що Україна отримає решту військової допомоги протягом кількох тижнів.

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