В США хочуть виділити додаткові 250 млн доларів на оборонну допомогу Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп буде пропонувати внести у проект бюджету на 2021 фінансовий рік виділення щонайменше 250 млн доларів на допомогу Україні у сфері безпеки й оборони, зокрема, на придбання протитанкових ракет “Джавелін”. Про це заявив заступник очільника Пентагону Джон Руд, пише Defense News, передає УНН.
“Якщо Конгрес США затвердить (проект бюджету — ред) та виділить асигнування, ми продовжимо це. Ми передбачаємо подальше надання летальної зброї як допомоги для України”, — зазначив Руд.
За даними видання, відповідне оголошення було незвично чути у грудні, бо зазвичай такі заяви роблять перед офіційним поданням проекту бюджету Білим домом.
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Нагадаємо, США витратять гроші на програми в Україні та Грузії, після скорочення внесків до бюджету НАТО.