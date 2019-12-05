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В США хочуть виділити додаткові 250 млн доларів на оборонну допомогу Україні

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп буде пропонувати внести у проект бюджету на 2021 фінансовий рік виділення щонайменше 250 млн доларів на допомогу Україні у сфері безпеки й оборони, зокрема, на придбання протитанкових ракет “Джавелін”. Про це заявив заступник очільника Пентагону Джон Руд, пише Defense News, передає УНН.

“Якщо Конгрес США затвердить (проект бюджету — ред) та виділить асигнування, ми продовжимо це. Ми передбачаємо подальше надання летальної зброї як допомоги для України”, — зазначив Руд.

За даними видання, відповідне оголошення було незвично чути у грудні, бо зазвичай такі заяви роблять перед офіційним поданням проекту бюджету Білим домом.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Пентагоні назвали п’ять пунктів співпраці з Україною

Нагадаємо, США витратять гроші на програми в Україні та Грузії, після скорочення внесків до бюджету НАТО.

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