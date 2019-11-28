США витратять гроші на програми в Україні та Грузії, після скорочення внесків до бюджету НАТО

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Адміністрація Білого дому переходить до істотного скорочення свого внеску в колективний бюджет НАТО, а заощаджену суму витратить на програми в Україні та Грузії. Про це інформує телеканал CNN з посиланням на високопоставлене джерело в Пентагоні, пише УНН.