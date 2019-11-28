США витратять гроші на програми в Україні та Грузії, після скорочення внесків до бюджету НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Адміністрація Білого дому переходить до істотного скорочення свого внеску в колективний бюджет НАТО, а заощаджену суму витратить на програми в Україні та Грузії. Про це інформує телеканал CNN з посиланням на високопоставлене джерело в Пентагоні, пише УНН.
У Пентагоні зазначають, що зекономлені кошти допоможуть фінансувати “інші зусилля США в сфері оборони і безпеки в Європі”, зокрема на оборонні програми для України і Грузії.
Раніше США забезпечували близько 22% прямого фінансування НАТО, що покривало витрати на утримання штаб-квартири, на спільні інвестиції в сфері безпеки, а також на окремі військові операції. Це в значній мірі символічний крок, оскільки прямий бюджет НАТО відносно невеликий — близько 2,5 млрд доларів США, і він відділений від національних оборонних бюджетів, які, як рекомендує НАТО, повинні складати 2% від ВВП.
Представники міністерства оборони США заявили, що адміністрація Трампа прагне скоротити свій внесок приблизно до 16%, привівши його у відповідність з внесками Німеччини, яка дає 14,8%, незважаючи на те, що у США економіка більше.
Відзначається, що Білий дім вже погодив з НАТО нову формулу внесків до загального бюджету альянсу.
Згідно з новою угодою, США і Німеччина стануть вкладати по 16,35% від загального обсягу бюджету.
Більшість європейських країн, що входять в НАТО, погодилися збільшити свої внески в бюджет альянсу. При цьому Франція вирішила зберегти обсяг вкладень на колишньому рівні — 10,5%.
Як писав УНН, адміністрація президента США Дональда Трампа має намір скоротити обсяг виплат в бюджет Північноатлантичного альянсу (НАТО).