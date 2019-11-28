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США потратят деньги на программы в Украине и Грузии, после сокращения взносов в бюджет НАТО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 ноября. УНН. Администрация Белого дома переходит к существенному сокращению своего вклада в коллективный бюджет НАТО, а сэкономленную сумму потратит на программы в Украине и Грузии. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в Пентагоне, пишет УНН.

В Пентагоне отмечают, что сэкономленные средства помогут финансировать другие усилия США в сфере обороны и безопасности в Европе", в частности на оборонные программы для Украины и Грузии.

Ранее США обеспечивали около 22% прямого финансирования НАТО, что покрывало расходы на содержание штаб-квартиры, на совместные инвестиции в сфере безопасности, а также на отдельные военные операции. Это в значительной степени символический шаг, поскольку прямой бюджет НАТО относительно невелик — около 2,5 млрд долларов США, и он отделен от национальных оборонных бюджетов, которые, как рекомендует НАТО, должны составлять 2% от ВВП.

Представители министерства обороны США заявили, что администрация Трампа стремится сократить свой вклад примерно до 16%, приведя его в соответствие с взносами Германии, которая дает 14,8%, несмотря на то, что у США экономика больше.

Отмечается, что Белый дом уже согласовал с НАТО новую формулу взносов в общий бюджет альянса.

Согласно новому соглашению, США и Германия станут вкладывать по 16,35% от общего объема бюджета.

Большинство европейских стран, входящих в НАТО, согласились увеличить свои взносы в бюджет альянса. При этом Франция решила сохранить объем вложений на прежнем уровне — 10,5%.

Как писал УНН, администрация президента США Дональда Трампа намерена сократить объем выплат в бюджет Североатлантического альянса (НАТО).

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