CNN: Білий дім має намір скоротити виплати в бюджет НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Адміністрація президента США Дональда Трампа намір скоротити обсяг виплат в бюджет Північноатлантичного альянсу (НАТО). Про це повідомив в середу телеканал CNN, передає УНН.
За словами джерел телеканалу в Пентагоні і НАТО, до останнього часу близько 22% бюджету альянсу припадали на кошти, які надавав Вашингтон. Адміністрація Трампа намір знизити цей показник до 16%. За оцінками телеканалу, Німеччина покриває 14,8% бюджету.
Одне з джерел зазначило, що США направлять зекономлені кошти на фінансування ряду програм в сфері безпеки у Європі. У їх числі програми в Україні і в Грузії. За відомостями CNN, інші держави, що входять в альянс, готові компенсувати дефіцит, який утворюється після скорочення виділених американською стороною засобів.
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Телеканал зазначає, що даний крок Вашингтона є символічним, оскільки зазначений бюджет НАТО, що становить 2,5 млрд доларів, не відображає всіх військових витрат держав, які входять до Північноатлантичного альянсу. З даного бюджету, зокрема, виділяють кошти на обслуговування штаб-квартири НАТО, на проведення деяких операцій, у вигляді спільних інвестицій в оборонній сфері, а також на інші потреби.
У публікації наводиться коментар представника НАТО. Він зазначив, що країни, що входять в НАТО, “погодили нову формулу розподілу витрат”. Згідно з новими правилами, внесок в бюджет альянсу з боку європейських країн та Канади збільшиться, а з боку США — скоротиться. За відомостями CNN, відповідні домовленості були досягнуті минулого тижня.
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Трамп неодноразово критикував країни, що входять в НАТО, за те, що вони, на його думку, не витрачають достатньо коштів на підтримку колективної оборони альянсу. Глава Білого дому вимагав від усіх країн — учасниць НАТО в найкоротші терміни довести оборонні витрати до 2% ВВП. Під час виступу на саміті альянсу в минулому році він запропонував, щоб такі країни як виконували це зобов’язання, а й збільшили дані витрати до 4% ВВП.