CNN: Белый дом намерен сократить выплаты в бюджет НАТО

По словам источников телеканала в Пентагоне и НАТО, до последнего времени около 22% бюджета альянса приходились на средства, которые предоставлял Вашингтон. Администрация Трампа намерена снизить этот показатель до 16%. По оценкам телеканала, Германия покрывает 14,8% бюджета.

Один из источников отметил, что США направят сэкономленные средства на финансирование ряда программ в сфере безопасности в Европе. В их числе программы в Украине и в Грузии. По сведениям CNN, другие государства, входящие в альянс, готовы компенсировать дефицит, который образуется после сокращения выделенных американской стороной средств.

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Телеканал отмечает, что данный шаг Вашингтона является символическим, поскольку указанный бюджет НАТО составляет 2,5 млрд долларов, что не отражает всех военных расходов стран, входящих в Североатлантический альянс. По данному бюджету, в частности, выделяют средства на обслуживание штаб-квартиры НАТО, на проведение некоторых операций, в виде совместных инвестиций в оборонной сфере, а также на другие нужды.

В публикации приводится комментарий представителя НАТО. Он отметил, что страны, входящие в НАТО, “согласовали новую формулу распределения расходов”. Согласно новым правилам, вклад в бюджет альянса со стороны европейских стран и Канады увеличится, а со стороны США — сократится. По сведениям CNN, соответствующие договоренности были достигнуты на прошлой неделе.

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Трамп неоднократно критиковал страны, входящие в НАТО, за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержку коллективной обороны альянса. Глава Белого дома потребовал от всех стран — участниц НАТО в кратчайшие сроки довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса в прошлом году он предложил, чтобы такие страны как выполняли это обязательство, но и увеличили данные расходы до 4% ВВП.