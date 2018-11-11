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Генсек НАТО: Європа не впорається з обороною без США

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КИЇВ. 11 листопада. УНН. Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Європа недостатньо сильна без альянсу і розвиток оборони ЄС не може стати альтернативою співпраці зі США. Про це інформує УНН із посиланням на Норвезьке телеграфне агентство.

“Вирішальним у розвитку оборонного співробітництва в Європі є те, щоб воно не ставало альтернативою НАТО, а, навпаки, зміцнювало європейський компонент всередині альянсу”, — сказав Столтенберг. За його словами, зміцнення оборони ЄС не повинно вести до ослаблення контактів із Пентагоном.

“У Європи недостатньо сил, щоб впоратися без взаємодії зі США. Після Brexit 80% витрат НАТО на оборону буде йти із країн, що не входять до ЄС”, — зазначив Єнс Столтенберг. Він додав, що у Туреччині вирішальна позиція в боротьбі з тероризмом на півдні. Норвегія займає важливу позицію на півночі, а на заході — Велика Британія, Канада і США. “Тому ЄС не може бути альтернативою НАТО”, — уклав він.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон запропонував створити загальноєвропейську армію. На його думку, це зменшить залежність Європи від Вашингтона. “Ми повинні захищати себе від Китаю, Росії і навіть Сполучених Штатів”, — сказав він 6 листопада в ефірі Europe 1, коментуючи рішення Вашингтона вийти із Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, підписаний у 1987 році). Президент США Дональд Трамп назвав слова французького президента образливими. Пізніше пан Макрон виступив проти збільшення військових витрат ЄС для покупки зброї у США.

Як раніше інформував УНН, Трамп неодноразово критикував країни НАТО за те, що вони, на його думку, не витрачають достатньо коштів на підтримку колективної оборони альянсу. Президент США зажадав від усіх країн-учасниць НАТО негайно довести оборонні витрати до 2% ВВП. Під час виступу на саміті альянсу в Брюсселі в липні поточного року глава Білого дому запропонував, щоб країни не тільки виконували це зобов’язання, а й збільшили витрати до 4% ВВП.

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