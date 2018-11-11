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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106709 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 113497 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 17:42 • 145388 просмотра

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7 марта, 13:58 • 128425 просмотра

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7 марта, 08:52 • 171823 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118101 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145413 просмотра

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Генсек НАТО: Европа не справится с обороной без США

Генсек НАТО: Европа не справится с обороной без США

Киев  •  УНН

 • 8915 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Европа недостаточно сильна без альянса и развитие обороны ЕС не может стать альтернативой сотрудничеству с США. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Норвежское телеграфное агентство.

“Решающим при развитии оборонного сотрудничества в Европе является то, чтобы оно не становилось альтернативой НАТО, а, напротив, укрепляло европейский компонент внутри альянса”, — сказал Столтенберг. По его словам, укрепление обороны ЕС не должно вести к ослаблению контактов с Пентагоном.

“У Европы недостаточно сил, чтобы справиться без взаимодействия с США. После Brexit 80% расходов НАТО на оборону будет идти из стран, не входящих в ЕС”, — отметил Йенс Столтенберг. Он добавил, что в Турции решающая позиция в борьбе с терроризмом на юге. Норвегия занимает важную позицию на севере, а на западе — Великобритания, Канада и США. “Поэтому ЕС не может быть альтернативой НАТО”, — заключил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрона предложил создать общеевропейскую армию. По его мнению, это уменьшит зависимость Европы от Вашингтона. “Мы должны защищать себя от Китая, России и даже США”, — сказал он 6 ноября в эфире Europe 1, комментируя решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, подписанный в 1987 году). Президент США Дональд Трамп назвал слова французского президента оскорбительными. Позже господин Макрона выступил против увеличения военных расходов ЕС для покупки оружия в США.

Как ранее информировал УНН, Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержку коллективной обороны альянса. Президент США потребовал от всех стран-участниц НАТО немедленно довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса в Брюсселе в июле текущего года глава Белого дома предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП.

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