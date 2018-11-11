Генсек НАТО: Европа не справится с обороной без США

“Решающим при развитии оборонного сотрудничества в Европе является то, чтобы оно не становилось альтернативой НАТО, а, напротив, укрепляло европейский компонент внутри альянса”, — сказал Столтенберг. По его словам, укрепление обороны ЕС не должно вести к ослаблению контактов с Пентагоном.

“У Европы недостаточно сил, чтобы справиться без взаимодействия с США. После Brexit 80% расходов НАТО на оборону будет идти из стран, не входящих в ЕС”, — отметил Йенс Столтенберг. Он добавил, что в Турции решающая позиция в борьбе с терроризмом на юге. Норвегия занимает важную позицию на севере, а на западе — Великобритания, Канада и США. “Поэтому ЕС не может быть альтернативой НАТО”, — заключил он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрона предложил создать общеевропейскую армию. По его мнению, это уменьшит зависимость Европы от Вашингтона. “Мы должны защищать себя от Китая, России и даже США”, — сказал он 6 ноября в эфире Europe 1, комментируя решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty, INF, подписанный в 1987 году). Президент США Дональд Трамп назвал слова французского президента оскорбительными. Позже господин Макрона выступил против увеличения военных расходов ЕС для покупки оружия в США.

Как ранее информировал УНН, Трамп неоднократно критиковал страны НАТО за то, что они, по его мнению, не тратят достаточно средств на поддержку коллективной обороны альянса. Президент США потребовал от всех стран-участниц НАТО немедленно довести оборонные расходы до 2% ВВП. Во время выступления на саммите альянса в Брюсселе в июле текущего года глава Белого дома предложил, чтобы страны не только выполняли это обязательство, но и увеличили расходы до 4% ВВП.