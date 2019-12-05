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6-месячное прекращение огня и не только: Виткофф раскрыл повестку будущих переговоров США и Украины
19:19 • 388 просмотра

6-месячное прекращение огня и не только: Виткофф раскрыл повестку будущих переговоров США и Украины

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103117 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 73587 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103198 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115976 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146389 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147271 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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В США хотят выделить дополнительные 250 млн долларов на оборонительную помощь Украине

В США хотят выделить дополнительные 250 млн долларов на оборонительную помощь Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп будет предлагать внести в проект бюджета на 2021 финансовый год выделение не менее 250 млн долларов на помощь Украине в сфере безопасности и обороны, в частности, на приобретение противотанковых ракет “Джавелин”. Об этом заявил заместитель главы Пентагона Джон Руд, пишет Defense News, передает УНН.

“Если Конгресс США утвердит (проект бюджета — ред) и выделит ассигнования, мы продолжим это. Мы предполагаем дальнейшее предоставление летального оружия как помощи для Украины”, — отметил Руд.

По данным издания, соответствующее объявление было непривычно слышать в декабре, потому что обычно такие заявления делают перед официальным представлением проекта бюджета Белым домом.

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Напомним, США потратят деньги на программы в Украине и Грузии, после сокращения взносов в бюджет НАТО.

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