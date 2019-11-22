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Пентагон: Україна отримає решту військової допомоги протягом кількох тижнів

Пентагон: Україна отримає решту військової допомоги протягом кількох тижнів

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Україна отримає не передану раніше частину військової допомоги, закладену американським Конгресом в оборонний бюджет США на 2019 рік, протягом наступних кількох тижнів. Про це з посиланням на речника Пентагону повідомляє "Голос Америки", передає УНН.

"До кінця фіскального року у США, 1 жовтня, Пентагон надав Україні 214 мільйонів доларів із 250 мільйонів, закладених американським Конгресом в оборонний бюджет США на 2019-ий рік. Решта суми буде передана протягом наступних кількох тижнів", - цитує видання речника Пентагону.

Цього тижня чотири сенатори-демократи звернулися із листом до міністра оборони США Марка Еспера, висловлюючи занепокоєння щодо недоотримання Україною усієї суми.

"Це гроші, які мають бути витрачені на критично важливе військове устаткування, щоб захисти Україну. Зараз ми говоримо про 15-20% усіх грошей, які все ще в Пентагоні. Після всієї цієї публічності, важко уявити, що Адміністрація Трампа не дає ці гроші Україні", - сказав один із авторів цього листа сенатор-демократ Дік Дурбін.

Як вказує видання, раніше американський Офіс із менеджменту та бюджету заблокував майже 400 мільйонів доларів військової допомоги Україні – факт, який перебуває в центрі розслідування щодо імпічменту, який ведуть три комітети Палати представників Конгресу США. З них 250 мільйонів проходять через Пентагон, решта – Державний департамент США.

Топ-чиновник Міністерства оборони США Лора Купер, яка безпосередньо опікується питаннями військової допомоги Україні, пояснила, що після того, як 11 вересня була розблокована військова допомога Україні, у Пентагоні невтомно працювали, щоб встигнути надати ці гроші для допомоги українцям. Їм вдалося забезпечити виділення 86% цих коштів до кінця фіскального року, сказала вона у своєму вступному слові під час публічних слухань перед трьома комітетами Палати представників у четвер.

Купер пояснила, що завдяки положенню у бюджетній резолюції, Пентагон зможе забезпечити виділення аналогічної невитраченій суму пізніше, і Україна отримає усю допомогу, яка була закладена у бюджет 2019-го року у межах фонду Ініціатива безпекової допомоги Україні.

Раніше видання Los Angeles Times повідомило, що 35 млн дол. військової допомоги Пентагону не дійшли Україні.

Сполучені Штати надали понад 1,6 мільярда доларів безпекової допомоги Україні з 2014 року, аби допомогти захистити її територіальну цілісність, продовжувати протистояти російській агресії та рухатися у напрямку сумісності із військовими силами НАТО, повідомили у Пентагоні.

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