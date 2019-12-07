Глава Пентагона: США не перевели Украине меньше 10 млн долларов из одобренной ранее помощи

Главу Пентагона попросили уточнить, правильно ли то, что Украина не получила более 35 млн долларов из общего объема американской военной помощи, выделение которой ранее прекращалось президентом США Дональдом Трампом. С таким утверждением выступили в ноябре некоторые американские СМИ, частности газеты Los Angeles Times.

“Думаю, что на самом деле на данный момент речь идет менее чем о 10 млн долларов”, — ответил Эспер. “Но большая часть помощи поступила в срок”, — сказал он. Глава Пентагона не уточнил, по каким причинам часть помощи не дошла до Украины. Он также не пояснил, произойдет ли это.

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По словам Эспера, администрация США, принимая решение о выделении военной помощи Украине, будет учитывать, ведут ли в этой стране борьбу с коррупцией.

Главе Пентагона был задан вопрос о том, планирует ли он расширить финансовую и военную поддержку, которую США оказывают Украине. “Скоро пойдет очередной транш. Думаю, на этот раз это примерно 250 млн долларов”, — сказал он. “В прошлый раз Министерство обороны США поддержало это. Думаю, мы поддержим это в следующий раз”, — добавил министр.

“Но мы всегда должны проводить проверки, — подчеркнул Эспер. — Мы всегда смотрим, как ее (помощь) использовали, а также ведут они борьбу с коррупцией”.

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В конце ноября в Пентагоне сообщили, что Украина получит остальные военной помощи в течение нескольких недель.