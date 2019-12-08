США готовят новый транш военной помощи для Украины - Пентагон

"Скоро мы будем иметь еще один транш, мне кажется это около 250 млн долларов. Министерство обороны США поддержало это в прошлый раз, и я думаю, в следующий раз поддержит тоже. Но мы всегда должны провести проверку. Мы всегда следим за тем, как эти средства используют, и решает ли Украина вопрос коррупции", - сказал министр.

Также миистр обороны возразил на тот факт, что предоставление такой помощи зависит от дела об импичменте.

"Нет, потому что мы выполняем хорошую работу, оставаясь вне этого. Я остаюсь вне политики и хочу держать Министерство обороны вне ее", - отметил Эспер.

В то же время Марк Эспер отметил, что со стороны Минобороны США не было задержек помощи для Украины, и ведомство оценивало предоставление летальной оружия для Украины, основываясь на трех вещах:

"Первое: Насколько это важно для Украины в плане их способности противостоять россиянам. Второе: достаточно ли хорошо Украина решает вопрос коррупции. И третье: оказывают ли наши союзники в регионе также политику поддержки безопасности для Украины. Ответом на все три вопроса было "да", и мы поддержали предоставление такой помощи", - подчеркнул глава Пентагона.

Как сообщалось ранее, Эспер заявил, что США не перевели Украине меньше 10 млн долларов с одобреной ранее помощи.