В военный бюджет США на 2020 год заложили санкции против двух российских газопроводов

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 декабря. УНН. Демократы и республиканцы в Конгрессе США согласовали на 2020 год финансовый год (начался 1 октября) военный бюджет в размере 738 млрд долларов, что на 3,1% больше, чем годом ранее, отмечает УНН со ссылкой на финальную версию документа.

Сенат, контролируемый однопартийцами президента Дональда Трампа, и Палата представителей, где большинство мест принадлежит оппонентам нынешнего главы Белого дома — демократам, — одобрили свои варианты военного бюджета страны еще летом. Но по некоторым пунктам они не совпадали. Так, конгрессмены-демократы выступили против выделения средств на возведение стены на границе с Мексикой и на создание космических сил как самостоятельного рода войск США. Кроме того, они включили в проект закона положение, запрещающее Трампу проводить какую-либо военную операцию против Ирана без согласия Конгресса и разрабатывать ядерные боеголовки малой мощности для баллистических ракет на подводных лодках.

Законодателям пришлось сформировать согласительную комиссию из представителей двух партий, результатом работы которой стал согласованный законопроект на 3488 страницах. Ожидается, что уже в среду голосование по нему проведет нижняя палата Конгресса, затем до 20 декабря его должны одобрить сенаторы, после чего он ляжет на стол президента.

Данный документ определяет лишь общие параметры оборонного бюджета — своего рода “потолок” расходов, а также условия их выделения. В частности, подчеркивается, что в 2020 году зарплата военнослужащим будет поднята на 3,1%. Распределение денег на конкретные вооруженные программы и направления развития Вооруженных сил США будет оформлено отдельным законопроектом.

Предлагается на 734,4 млн долларов увеличить расходы на так называемую Европейскую инициативу сдерживания — многолетнюю программу, призванную, как утверждают в администрации США, противостоять агрессии со стороны России в регионе путем “восстановления передового американского военного присутствия” в Старом свете и наращивания военного потенциала партнеров.

На военную помощь Украине, предусматривающую, в частности, поставки крылатых ракет для системы береговой обороны и противокорабельных ракет, предполагается выделить 300 млн долларов, что на 50 млн больше, чем было заложено в бюджете на 2019 год.

Что касается непосредственно России, то законодатели в очередной раз продлили эмбарго на прямое сотрудничество с Москвой в военной области, запретили правительству США признавать аннексию Крыма Российской Федерацией. Кроме того, обязали администрацию ввести санкции в отношении российских газопроводов “Северный поток-2” и “Турецкий поток” в целях обеспечения “европейской энергетической безопасности”.

В частности, ограничения будут введены в связи со строительством трубопроводов “Северный поток-2” и “Турецкий поток”.

“В целях обеспечения энергетической безопасности Европы бюджет предполагает введение санкции в отношении связанных с Россией трубопроводов “Северный поток-2” и “Турецкий поток”, — говорится в документе.

Ранее стало известно, что Конгресс США согласовал 300 млн долл. помощи для украинской армии в оборонном бюджете.

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