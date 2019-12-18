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У Німеччині розкритикували санкції США проти "Північного потоку-2"

У Німеччині розкритикували санкції США проти "Північного потоку-2"

Київ • УНН

 • 12155 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель вбачає у переговорах зі Сполученими Штатами єдину відповідь на ухвалення Конгресом США санкцій проти газопроводу “Північний потік-2”. Про це Меркель заявила у середу, 18 грудня, під час виступу в Бундестазі, передає УНН із посиланням на DW.

За словами Меркель, у рамках таких переговорів Берлін має намір продемонструвати Вашингтону, що німецька сторона “не схвалює” подібних кроків з боку США.

“Ми проти екстериторіальних санкцій”, — наголосила Меркель. При цьому вона відкидає санкції у відповідь.

З критикою на адресу американських санкцій проти цього газогону виступила й співголова Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) Заскіа Ескен. На її погляд, запровадження штрафних заходів проти даного проєкту “не є особливо дружнім кроком”, заявила вона 18 грудня в етері телеканалу ZDF.

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За словами Ескен, уряд ФРН не має залишати дане рішення Конгресу США без відповіді. Ескен переконана, що реагувати на такий крок потрібно “дипломатичним шляхом”. Крім того, політикиня назвала “вкрай проблематичним”, що Сполучені Штати таким чином намагаються “вплинути” на підхід європейців.

Нагадаємо, СДПН разом з консервативним блоком ХДС/ХСС формують нинішню німецьку урядову коаліцію.

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Нагадаємо, у Нафтогазі відреагували на санкції США проти “Північного потоку 2”.

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