У Німеччині розкритикували санкції США проти "Північного потоку-2"

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Канцлерка Німеччини Анґела Меркель вбачає у переговорах зі Сполученими Штатами єдину відповідь на ухвалення Конгресом США санкцій проти газопроводу “Північний потік-2”. Про це Меркель заявила у середу, 18 грудня, під час виступу в Бундестазі, передає УНН із посиланням на DW.