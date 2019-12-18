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Комітет сенату США схвалив пакет санкцій "з пекла" проти РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Комітет сенату США з міжнародних відносин схвалив законопроект “Про захист американської безпеки від агресії Кремля” (DASKA), який містить жорсткі додаткові санкції проти Росії. Тепер документ буде відправлений на розгляд всього сенату. “За” проголосували 17 членів комітету, “проти” — 5, пише УНН з посиланням на ЗМІ США.

Однак терміни голосування по законопроекту в сенаті не можуть бути передбачені, оскільки лідер сенатської більшості (зараз це республіканець Мітч Макконелл) має гнучкі повноваження з визначення графіка роботи палати. Вважається, що Макконелл не підтримує посилення санкцій проти Росії.

Законопроект DASKA, перша версія якого була представлена ще влітку 2018 року, був внесений двома республіканцями і трьома демократами, включаючи впливових сенаторів Ліндсі Грема і Роберта Менендеса.

DASKA передбачає санкції проти нового суверенного боргу Росії; проти політичних діячів, “олігархів” або їх сімей, що сприяють “протизаконним або корупційним діям в інтересах Володимира Путіна”; проти російських банків, що підтримують “втручання уряду Росії в демократичні процедури або вибори в інших державах”; проти інвестицій в російські проекти зрідженого природного газу за межами Росії; проти інвестицій в зарубіжні енергетичні проекти Росії; проти розробки сирої нафти в Росії; санкції за агресію Росії проти України, в тому числі заходи проти суднобудівного сектора Росії і проти співробітників ФСБ, яких автори документа вважають причетними до захоплення кораблів України у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Санкції проти держборгу, чиновників і бізнесменів, банків, суднобудівного сектора і співробітників ФСБ на увазі внесення до чорного списку безпосередньо російських компаній, осіб і інструментів. Обмеження щодо енергетичного сектора — це так звані вторинні санкції: проти осіб і компаній будь-якої національності, які інвестують або надають товари, послуги або технології для експортних енергетичних проектів Росії або внутрішніх проектів з розробки нафтових ресурсів.

У законопроекті також виділяються масштабні вимоги до адміністрації про складання цілого ряду звітів по Росії. Зокрема, він зобов’яже уряд США підготувати другу редакцію “Кремлівської доповіді” (про бізнесменів і державні підприємства), а також звіти про осіб, які після серпня 2017 року брали участь в діяльності, що підриває кібербезпеку інших країн в інтересах Росії, осіб, які інвестували в російські проекти з видобутку важковидобувної нафти, і т.д.

Через півроку після вступу документу в силу американська розвідка повинна надати в конгрес доповідь “про особисті статки і активи Володимира Путіна”. Також законопроект містить в собі пункт про необхідність підготувати звіт про вбивство Бориса Нємцова.

Крім того, DASKA вимагатиме від держсекретаря США протягом трьох місяців після прийняття визначити, чи відповідає Росія критеріям для визнання державою — спонсором тероризму.

Нагадаємо, вчора Сенат США більшістю голосів ухвалив проект оборонного бюджету США на 2020 рік в розмірі 738 мільярдів доларів, передбачає санкції проти газопроводів РФ і допомогу Україні.

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