Комітет сенату США схвалив пакет санкцій "з пекла" проти РФ

Однак терміни голосування по законопроекту в сенаті не можуть бути передбачені, оскільки лідер сенатської більшості (зараз це республіканець Мітч Макконелл) має гнучкі повноваження з визначення графіка роботи палати. Вважається, що Макконелл не підтримує посилення санкцій проти Росії.

Законопроект DASKA, перша версія якого була представлена ще влітку 2018 року, був внесений двома республіканцями і трьома демократами, включаючи впливових сенаторів Ліндсі Грема і Роберта Менендеса.

DASKA передбачає санкції проти нового суверенного боргу Росії; проти політичних діячів, “олігархів” або їх сімей, що сприяють “протизаконним або корупційним діям в інтересах Володимира Путіна”; проти російських банків, що підтримують “втручання уряду Росії в демократичні процедури або вибори в інших державах”; проти інвестицій в російські проекти зрідженого природного газу за межами Росії; проти інвестицій в зарубіжні енергетичні проекти Росії; проти розробки сирої нафти в Росії; санкції за агресію Росії проти України, в тому числі заходи проти суднобудівного сектора Росії і проти співробітників ФСБ, яких автори документа вважають причетними до захоплення кораблів України у Керченській протоці в листопаді 2018 року.

Санкції проти держборгу, чиновників і бізнесменів, банків, суднобудівного сектора і співробітників ФСБ на увазі внесення до чорного списку безпосередньо російських компаній, осіб і інструментів. Обмеження щодо енергетичного сектора — це так звані вторинні санкції: проти осіб і компаній будь-якої національності, які інвестують або надають товари, послуги або технології для експортних енергетичних проектів Росії або внутрішніх проектів з розробки нафтових ресурсів.

У законопроекті також виділяються масштабні вимоги до адміністрації про складання цілого ряду звітів по Росії. Зокрема, він зобов’яже уряд США підготувати другу редакцію “Кремлівської доповіді” (про бізнесменів і державні підприємства), а також звіти про осіб, які після серпня 2017 року брали участь в діяльності, що підриває кібербезпеку інших країн в інтересах Росії, осіб, які інвестували в російські проекти з видобутку важковидобувної нафти, і т.д.

Через півроку після вступу документу в силу американська розвідка повинна надати в конгрес доповідь “про особисті статки і активи Володимира Путіна”. Також законопроект містить в собі пункт про необхідність підготувати звіт про вбивство Бориса Нємцова.

Крім того, DASKA вимагатиме від держсекретаря США протягом трьох місяців після прийняття визначити, чи відповідає Росія критеріям для визнання державою — спонсором тероризму.

Нагадаємо, вчора Сенат США більшістю голосів ухвалив проект оборонного бюджету США на 2020 рік в розмірі 738 мільярдів доларів, передбачає санкції проти газопроводів РФ і допомогу Україні.