Комитет сената США одобрил пакет санкций "из ада" против РФ

Однако сроки голосования по законопроекту в сенате не могут быть предсказаны, поскольку лидер сенатского большинства (сейчас это республиканец Митч Макконелл) обладает гибкими полномочиями по определению графика работы палаты. Считается, что Макконелл не поддерживает ужесточение санкций против России.

Законопроект DASKA, первая версия которого была представлена еще летом 2018 года, был внесен двумя республиканцами и тремя демократами, включая влиятельных сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса.

DASKA предусматривает санкции против нового суверенного долга России; против политических деятелей, “олигархов” или их семей, способствующих “противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина”; против российских банков, поддерживающих “вмешательство правительства России в демократические процедуры или выборы в других государствах”; против инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа за пределами России; против инвестиций в зарубежные энергетические проекты России; против разработки сырой нефти в России; санкции за “агрессию” России против Украины, в том числе меры против судостроительного сектора России и против сотрудников ФСБ, которых авторы документа считают причастными к захвату кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Санкции против госдолга, чиновников и бизнесменов, банков, судостроительного сектора и сотрудников ФСБ подразумевают внесение в черный список непосредственно российских компаний, лиц и инструментов. Ограничения в отношении энергетического сектора — это так называемые вторичные санкции: против лиц и компаний любой национальности, которые инвестируют или предоставляют товары, услуги или технологии для экспортных энергетических проектов России или внутренних проектов по разработке нефтяных ресурсов.

В законопроекте также выделяются масштабные требования к администрации о составлении целого ряда отчетов по России. В частности, он обяжет правительство США подготовить вторую редакцию “Кремлевского доклада” (о бизнесменах и государственных предприятиях), а также отчеты о лицах, которые после августа 2017 года участвовали в деятельности, подрывающей кибербезопасность других стран в интересах России, лицах, инвестировавших в российские проекты по добыче трудноизвлекаемой нефти, и т.д.

Через полгода после вступления документа в силу американская разведка должна предоставить в конгресс доклад “о личном состоянии и активах Владимира Путина”. Также законопроект содержит в себе пункт о необходимости подготовить отчет об убийстве Бориса Немцова.

Кроме того, DASKA потребует от госсекретаря США в течение трех месяцев после принятия определить, отвечает ли Россия критериям для признания государством — спонсором терроризма.

Напомним, вчера Сенат США большинством голосов принял проект оборонного бюджета США на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов, предусматривает санкции против газопроводов РФ и помощь Украине.