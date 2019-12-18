Комитет сената США одобрил пакет санкций "из ада" против РФ

ukru
Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 8949 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 82256 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 130412 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 135714 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 132540 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 162041 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 114293 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 113367 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 110112 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 132420 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

Трамп давит на Украину вместо россии - в ISW объяснили последствия такой политики

6 марта, 05:11 • 115954 просмотра
В Комитете по вопросам разведки Конгреса США призывают немедленно восстановить обмен разведданными с Украиной

В Комитете по вопросам разведки Конгреса США призывают немедленно восстановить обмен разведданными с Украиной

6 марта, 05:59 • 88141 просмотра
Пауза с помощью США для Украины затронула разведданные о предупреждении о ракетных и дроновых ударах рф - NYT

Пауза с помощью США для Украины затронула разведданные о предупреждении о ракетных и дроновых ударах рф - NYT

6 марта, 06:21 • 103282 просмотра
Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

Команда Трампа ведет тайные переговоры с Тимошенко и членами партии Порошенко - Politico

6 марта, 08:02 • 74887 просмотра
Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

Рубио назвал войну в Украине "прокси-войной" между россией и США

08:32 • 60394 просмотра
публикации
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

13:11 • 34633 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 162042 просмотра
11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

11 проверенных способов избавиться от неприятных запахов в вашем доме

5 марта, 13:36 • 146249 просмотра
Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

Признание провала: глава АРМА Дума говорит, что управлять невозможно и просит новые полномочия

4 марта, 16:41 • 173004 просмотра
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
Эксклюзив

4 марта, 13:46 • 214719 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

Ученые выяснили, как аспирин может помочь в борьбе с раком

10:14 • 36223 просмотра
Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

Перерыв финала ЧМ-2026 будет ярким: Coldplay подготовит шоу для футбольных фанатов

5 марта, 14:51 • 114577 просмотра
Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

Студия Visual Arts под ударом: PlayStation увольняет разработчиков - СМИ

5 марта, 11:59 • 118022 просмотра
Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

Бен Аффлек и Дженнифер Гарнер замечены в объятиях на дне рождения сына

5 марта, 09:29 • 122979 просмотра
Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

Дэвид Аркетт возвращается в "Крик 7" в роли Дьюи

5 марта, 08:47 • 119923 просмотра
Актуальное
Комитет сената США одобрил пакет санкций "из ада" против РФ

Комитет сената США одобрил пакет санкций "из ада" против РФ

Киев  •  УНН

 • 13293 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Комитет сената США по международным отношениям одобрил законопроект “О защите американской безопасности от агрессии Кремля” (DASKA), который содержит жесткие дополнительные санкции против России. Теперь документ будет отправлен на рассмотрение всего сената. “За” проголосовали 17 членов комитета, “против” — 5, пишет УНН со ссылкой на СМИ США.

Однако сроки голосования по законопроекту в сенате не могут быть предсказаны, поскольку лидер сенатского большинства (сейчас это республиканец Митч Макконелл) обладает гибкими полномочиями по определению графика работы палаты. Считается, что Макконелл не поддерживает ужесточение санкций против России.

Законопроект DASKA, первая версия которого была представлена еще летом 2018 года, был внесен двумя республиканцами и тремя демократами, включая влиятельных сенаторов Линдси Грэма и Роберта Менендеса.

DASKA предусматривает санкции против нового суверенного долга России; против политических деятелей, “олигархов” или их семей, способствующих “противозаконным или коррупционным действиям в интересах Владимира Путина”; против российских банков, поддерживающих “вмешательство правительства России в демократические процедуры или выборы в других государствах”; против инвестиций в российские проекты сжиженного природного газа за пределами России; против инвестиций в зарубежные энергетические проекты России; против разработки сырой нефти в России; санкции за “агрессию” России против Украины, в том числе меры против судостроительного сектора России и против сотрудников ФСБ, которых авторы документа считают причастными к захвату кораблей в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Санкции против госдолга, чиновников и бизнесменов, банков, судостроительного сектора и сотрудников ФСБ подразумевают внесение в черный список непосредственно российских компаний, лиц и инструментов. Ограничения в отношении энергетического сектора — это так называемые вторичные санкции: против лиц и компаний любой национальности, которые инвестируют или предоставляют товары, услуги или технологии для экспортных энергетических проектов России или внутренних проектов по разработке нефтяных ресурсов.

В законопроекте также выделяются масштабные требования к администрации о составлении целого ряда отчетов по России. В частности, он обяжет правительство США подготовить вторую редакцию “Кремлевского доклада” (о бизнесменах и государственных предприятиях), а также отчеты о лицах, которые после августа 2017 года участвовали в деятельности, подрывающей кибербезопасность других стран в интересах России, лицах, инвестировавших в российские проекты по добыче трудноизвлекаемой нефти, и т.д.

Через полгода после вступления документа в силу американская разведка должна предоставить в конгресс доклад “о личном состоянии и активах Владимира Путина”. Также законопроект содержит в себе пункт о необходимости подготовить отчет об убийстве Бориса Немцова.

Кроме того, DASKA потребует от госсекретаря США в течение трех месяцев после принятия определить, отвечает ли Россия критериям для признания государством — спонсором терроризма.

Напомним, вчера Сенат США большинством голосов принял проект оборонного бюджета США на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов, предусматривает санкции против газопроводов РФ и помощь Украине.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы