У Нафтогазі відреагували на санкції США проти "Північного потоку 2"

КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Нафтогазі відреагували на підтримку Сенатом США законопроекту згідно з яким впроваджуються обов’язкові санкції щодо компаній та осіб, які прокладають труби на будівництві "Північного потоку-2" або допомагають це робити. Про це у Facebook написав глава НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв, передає УНН.