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У Нафтогазі відреагували на санкції США проти "Північного потоку 2"

У Нафтогазі відреагували на санкції США проти "Північного потоку 2"

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Нафтогазі відреагували на підтримку Сенатом США законопроекту згідно з яким впроваджуються обов’язкові санкції щодо компаній та осіб, які прокладають труби на будівництві "Північного потоку-2" або допомагають це робити. Про це у Facebook написав глава НАК “Нафтогаз” Андрій Коболєв, передає УНН.

“За законопроект проголосували 86 сенаторів, 8 проголосували проти. Минулого тижня аналогічний законопроект підтримала нижня палата Конгресу США — Палата представників. Там документ підтримали 377 голосами проти 48. Законопроект набирає сили після підписання його Президентом Трампом. Очікується, що це відбудеться протягом кількох днів”, — зазначив Коболєв.

Так, після цього компанії, задіяні на будівництві “Північного потоку-2”, муситимуть згорнути роботи протягом найближчого часу або опиняться під санкціями США, додав він.

Також Коболєв подякував друзям в Україні і за кордоном.

“Дякую нашим друзям в Україні і за кордоном за підтримку на цьому шляху. Також дякую команді, які три роки допомогали цій події статися. Ще один важливий крок зроблено. Працюємо далі”, — додав він.

Нагадаємо, Сенат США більшістю голосів ухвалив проект оборонного бюджету США на 2020 рік в розмірі 738 мільярдів доларів. Тепер документ має надійти на підпис до президента США Дональда Трампа.

У проект оборонного бюджету включили санкції щодо російських газопроводів “Північний потік-2” і “Турецький потік”. На думку американських законодавців, цей захід допоможе забезпечити енергобезпеку Європи.

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