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В Нафтогазе отреагировали на санкции США против "Северного потока 2"

В Нафтогазе отреагировали на санкции США против "Северного потока 2"

Киев  •  УНН

 • 13757 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. В Нафтогазе отреагировали на поддержку Сенатом США законопроекта согласно которому вводятся обязательные санкции в отношении компаний и лиц, которые прокладывают трубы на строительстве "Северного потока-2" или помогают это делать. Об этом в Facebook написал глава НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев, передает УНН.

"За законопроект проголосовали 86 сенаторов, 8 проголосовали против. На прошлой неделе аналогичный законопроект поддержала нижняя палата Конгресса США - Палата представителей. Там документ поддержали 377 голосами против 48. Законопроект вступает в силу после подписания его Президентом Трампом. Ожидается, что это произойдет в течение нескольких дней", - отметил Коболев.

Так, после этого компании, задействованные на строительстве "Северного потока-2", должны будут завершить работы в течение ближайшего времени или окажутся под санкциями США, добавил он.

Также Коболев поблагодарил друзей в Украине и за рубежом.

"Спасибо нашим друзьям в Украине и за рубежом за поддержку на этом пути. Также благодарю команду, которые три года помогали этому событию произойти. Еще один важный шаг сделан. Работаем дальше", - добавил он.

Напомним, Сенат США большинством голосов одобрил проект оборонного бюджета США на 2020 год в размере 738 млрд долларов. Теперь документ должен поступить на подпись к президенту США Дональду Трампу.

В проект оборонного бюджета включили санкции в отношении российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". По мнению американских законодателей, эта мера поможет обеспечить энергобезопасность Европы.

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