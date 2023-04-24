В Комитете ВР заявили, что причиной падения цен на зерно в Европе стала не украинская агропродукция, а обвал рынка во всем мире
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Европейские страны сделали Украину "крайней" в демпинге агропродукции, в то время, как проблема заключается в глобальном обвале мирового рынка. Об этом сообщил член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Иван Чайкивский в эфире телемарафона, пишет УНН.
Детали
По словам Чайкивского, на сегодня происходит существенный обвал зерновых рынков. Традиционно аграрии, собрав урожай в жатву, держат зерно до максимального подорожания. Но ситуация на рынке сложилась такая, что вместо подорожания - цены на продукцию обвалились.
Цитата
"То есть цена прошлого года в период жатвы осенью была выше в Европе и мире чем сейчас весной, когда по логике это зерно должно быть дороже. И это вызвало серьезное сопротивление у наших соседей. Я считаю, что оно до конца не справедливо. Потому что все не разобрались до конца и начали искать виновных. Удобно сделать виновным того, кто сейчас слаб или оказался в неудобной ситуации", - отметил член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.
По его мнению, Украина оказалась в уязвимом положении из-за зависимости от сухопутных границ. По ним идет половина всей агропродукции.
"Поэтому на сегодня столкнулись с такой проблемой как ограничение экспорта в тех пяти странах, о которых мы сегодня говорим", - резюмировал депутат.
Дополнение
Государства-члены Европейского Союза Венгрия и Словакия ввели запреты на импорт, чтобы защитить свои рынки от притока более дешевых товаров. К ним присоединилась Болгария, поскольку страны Центральной и Восточной Европы испытывают внутреннее давление, которое требует защита местных фермеров. Пломбирование транзитных перевозок аграрных грузов из Украины ввела Румыния, а также будет проводить проверки качества продуктов питания на пограничных контрольно-пропускных пунктах. С Польшей Украина достигла взаимопонимания и транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши разблокирован с 21 апреля.
Украине, одному из ведущих экспортеров зерна в мире, пришлось искать альтернативные маршруты доставки через соседние государства ввиду того, что доступ к ее собственным портам ограничен после вторжения России.
ЕС предложил пакет помощи пяти странам в обмен на отмену ограничений на украинскую агропродукцию, переговоры продолжаются.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Переговоры в ЕС по агроимпорту из Украины возобновятся в воскресенье - СМИ