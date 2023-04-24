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В Комитете ВР заявили, что причиной падения цен на зерно в Европе стала не украинская агропродукция, а обвал рынка во всем мире

В Комитете ВР заявили, что причиной падения цен на зерно в Европе стала не украинская агропродукция, а обвал рынка во всем мире

Киев • УНН

 • 494087 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. Европейские страны сделали Украину "крайней" в демпинге агропродукции, в то время, как проблема заключается в глобальном обвале мирового рынка. Об этом сообщил член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Иван Чайкивский в эфире телемарафона, пишет УНН.

Детали

По словам Чайкивского, на сегодня происходит существенный обвал зерновых рынков. Традиционно аграрии, собрав урожай в жатву, держат зерно до максимального подорожания. Но ситуация на рынке сложилась такая, что вместо подорожания - цены на продукцию обвалились.

Цитата

"То есть цена прошлого года в период жатвы осенью была выше в Европе и мире чем сейчас весной, когда по логике это зерно должно быть дороже. И это вызвало серьезное сопротивление у наших соседей. Я считаю, что оно до конца не справедливо. Потому что все не разобрались до конца и начали искать виновных. Удобно сделать виновным того, кто сейчас слаб или оказался в неудобной ситуации", - отметил член Комитета по вопросам аграрной и земельной политики.

По его мнению, Украина оказалась в уязвимом положении из-за зависимости от сухопутных границ. По ним идет половина всей агропродукции.

"Поэтому на сегодня столкнулись с такой проблемой как ограничение экспорта в тех пяти странах, о которых мы сегодня говорим", - резюмировал депутат.

Дополнение 

Государства-члены Европейского Союза Венгрия и Словакия ввели запреты на импорт, чтобы защитить свои рынки от притока более дешевых товаров. К ним присоединилась Болгария, поскольку страны Центральной и Восточной Европы испытывают внутреннее давление, которое требует защита местных фермеров. Пломбирование транзитных перевозок аграрных грузов из Украины ввела Румыния, а также будет проводить проверки качества продуктов питания на пограничных контрольно-пропускных пунктах. С Польшей Украина достигла взаимопонимания и транзит украинских сельскохозяйственных товаров через территорию Польши разблокирован с 21 апреля.

Украине, одному из ведущих экспортеров зерна в мире, пришлось искать альтернативные маршруты доставки через соседние государства ввиду того, что доступ к ее собственным портам ограничен после вторжения России.

ЕС предложил пакет помощи пяти странам в обмен на отмену ограничений на украинскую агропродукцию, переговоры продолжаются.

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