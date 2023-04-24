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У Комітеті ВР заявили, що причиною падіння цін на зерно в Європі стала не українська агропродукція, а обвал ринку в усьому світі

У Комітеті ВР заявили, що причиною падіння цін на зерно в Європі стала не українська агропродукція, а обвал ринку в усьому світі

Київ • УНН

 • 494092 перегляди

КИЇВ. 24 квітня. УНН. Європейські країни зробили Україну "крайньою" в демпінгу агропродукції, в той час, як проблема полягає в глобальному обвалі світового ринку. Про це повідомив член Комітету з питань аграрної та земельної політики Іван Чайківський в ефірі телемарафону, пише УНН.

Деталі

За словами Чайківського, на сьогодні відбувається суттєвий обвал зернових ринків. Традиційно аграрії, зібравши врожай в жнива, тримають зерно до максимального подорожчання. Але ситуація на ринку склалась така, що замість здорожчання - ціни на продукцію обвалились.

Цитата

"Тобто ціна минулого року в період жнив в осени була вищою в Європі та світі ніж зараз весною, коли за логікою це зерно мало б бути дорожче. І це викликало серйозний спротив в наших сусідів. Я вважаю, що він до кінця є не справедливий. Тому що всі не розібрались до кінця і почали шукати винних. Зручно зробити винним того, хто зараз слабкий або опинився в незручній ситуації", - зазначив член Комітету з питань аграрної та земельної політики.

На його думку, Україна опинилась у вразливому становищі через залежність від сухопутних кордонів. Ними йде половина всієї агропродукції.

"Тому на сьогодні наразились на таку проблему як обмеження експорту в тих п’яти країнах, за які ми сьогодні говоримо", - резюмував депутат.

Доповнення 

Держави-члени Європейського Союзу Угорщина та Словаччина запровадили заборони на імпорт, щоб захистити свої ринки від притоку дешевших товарів. До них приєдналась Болгарія, оскільки країни Центральної та Східної Європи зазнають внутрішнього тиску, який вимагає захист місцевих фермерів. Пломбування транзитних перевезень аграрних вантажів з України ввела Румунія, а також проводитиме перевірки якості продуктів харчування на прикордонних контрольно-пропускних пунктах. З Польщею Україна досягла порозуміння і транзит українських сільськогосподарських товарів через територію Польщі розблоковано з 21 квітня.

Україні, одному з провідних експортерів зерна у світі, довелося шукати альтернативні маршрути доставки через сусідні держави з огляду на те, що доступ до її власних портів обмежений після вторгнення росії.

ЄС запропонував пакет допомоги п'яти країнам в обмін на скасування обмежень на українську агропродукцію, переговори тривають.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Переговори в ЄС щодо агроімпорту з України поновляться у неділю - ЗМІ

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