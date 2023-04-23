У Румунії будуть пломбувати транзитні вантажівки, які везуть агропродукцію з України

ukru
Ексклюзив
15:02 • 4977 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 34674 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 80137 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

10:29 • 204138 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 156381 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 159292 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 242472 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 453201 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 344884 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 356969 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Прямий єфір
+12°
1.8 м/с
81 %
746 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 179628 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 151742 перегляди
Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

09:36 • 124982 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 113319 перегляди
До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 73234 перегляди
Публікації
"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

10:29 • 204088 перегляди
Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 242441 перегляди
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 486775 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 622880 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 648807 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 31909 перегляди
"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 40452 перегляди
Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

10:26 • 113319 перегляди
Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 151742 перегляди
"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 179628 перегляди
Актуальне
У Румунії будуть пломбувати транзитні вантажівки, які везуть агропродукцію з України

У Румунії будуть пломбувати транзитні вантажівки, які везуть агропродукцію з України

Київ • УНН

 • 1155636 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. Румунія вводить пломбування транзитних перевезень аграрних вантажів з України, передає УНН із посиланням на Укртрансбезпеку.

Деталі

З 24 квітня Румунія розпочне пломбування транспортних засобів, які перевозять українську аграрну продукцію в режимі транзиту. Про це стало відомо під час зустрічі Міністра агрополітики України Миколи Сольського та його румунського колеги, міністра Петре Деа.

Встановлювати пломби на вантажний автотранспорт з українським аграрним транзитним товаром будуть митні органи Румунії.

"Перевізникам, які прямують через Румунію транзитом важливо підготувати вантажівку до пломбування і прибувати до кордону тільки після виконання таких умов", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сольський зустрівся з румунським колегою: Бухарест обіцяє максимальний транзит агропродукції

Раніше

Румунія контролюватиме українські зернові вантажі, що йдуть транзитом через країну, і проводитиме перевірки якості продуктів харчування на прикордонних контрольно-пропускних пунктах, заявило в середу міністерство сільського господарства, не ввівши заборони на імпорт.

Додамо

Держави-члени Європейського Союзу Польща, Угорщина та Словаччина запровадили заборони на імпорт, щоб захистити свої ринки від притоку дешевших товарів.

Болгарія приєдналася до них у тимчасовій забороні на імпорт українського зерна, оскільки країни Центральної та Східної Європи зазнають внутрішнього тиску, який вимагає захист місцевих фермерів.

Україні, одному з провідних експортерів зерна у світі, довелося шукати альтернативні маршрути доставки через сусідні держави з огляду на те, що доступ до її власних портів обмежений після вторгнення росії.

Але "вузькі місця" в логістиці та короткі відстані призвели до того, що мільйони тонн зерна опинилися в сусідніх країнах, що спотворило місцевий попит та ціни. Українське зерно звільнено від мит ЄС і дешевше, ніж вироблене в Європейському Союзі.

Європейська комісія заявила, що готує 100 мільйонів євро компенсації для фермерів у країнах, що межують з Україною, та планує запровадити обмеження на імпорт.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ЕкономікаАгроновини
Tesla
$248.65
Brent
$73.69
Bitcoin
$82,488.20
S&P 500
$5,517.50
Газ TTF
$40.35
Золото
$3,146.21
Ethereum
$1,818.34