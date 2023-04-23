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В Румынии будут пломбировать транзитные грузовики, которые везут агропродукцию из Украины

В Румынии будут пломбировать транзитные грузовики, которые везут агропродукцию из Украины

Киев • УНН

 • 1155632 просмотра

КИЕВ. 23 апреля. УНН. Румыния вводит пломбирование транзитных перевозок аграрных грузов из Украины, передает УНН со ссылкой на Укртрансбезопасность.

Детали

С 24 апреля Румыния начнет пломбирование транспортных средств, перевозящих украинскую аграрную продукцию в режиме транзита. Об этом стало известно во время встречи министра агрополитики Украины Николая Сольского и его румынского коллеги, министра Петре Деа.

Устанавливать пломбы на грузовой автотранспорт с украинским аграрным транзитным товаром будут таможенные органы Румынии.

"Перевозчикам, которые следуют через Румынию транзитом важно подготовить грузовик к пломбированию и прибывать к границе только после выполнения таких условий", - говорится в сообщении.

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Ранее

Румыния будет контролировать украинские зерновые грузы, идущие транзитом через страну, и проводить проверки качества продуктов питания на пограничных контрольно-пропускных пунктах, заявило в среду министерство сельского хозяйства, не введя запрета на импорт.

Добавим

Государства-члены Европейского Союза Польша, Венгрия и Словакия ввели запреты на импорт, чтобы защитить свои рынки от притока более дешевых товаров.

Болгария присоединилась к ним во временном запрете на импорт украинского зерна, поскольку страны Центральной и Восточной Европы испытывают внутреннее давление, которое требует защиты местных фермеров.

Украине, одному из ведущих экспортеров зерна в мире, пришлось искать альтернативные маршруты доставки через соседние государства ввиду того, что доступ к ее собственным портам ограничен после вторжения россии.

Но "узкие места" в логистике и короткие расстояния привели к тому, что миллионы тонн зерна оказались в соседних странах, что исказило местный спрос и цены. Украинское зерно освобождено от пошлин ЕС и дешевле, чем произведенное в Европейском Союзе.

Европейская комиссия заявила, что готовит 100 миллионов евро компенсации для фермеров в странах, граничащих с Украиной, и планирует ввести ограничения на импорт.

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