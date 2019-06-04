В Комитете ВР завтра пройдут слушания по убийству 5-летнего мальчика

"О заслушивании информации Председателя Национальной полиции Украины Князева С. Н., Генерального прокурора Украины Луценко Ю.В., Директора Государственного бюро расследований Трубы Р. М. об убийстве 5-летнего мальчика работниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области", - говорится в повестке дня.

Заседание запланировано на 15:00.

Напомним, в Киевской области 5-летний мальчик получил ранение головы в результате случайного выстрела.

Выяснилось, что полицейский "пристреливал" ружье, когда случайно один выстрел попал во двор, где в то время гулял малолетний мальчик.

По предварительным выводам медиков, мальчик получил тяжелое ранение головы, открытую черепно-мозговую травму. Он попал в реанимационное отделение. Впоследствии стало известно, что ребенка перевезли на лечение в столицу. Через несколько дней после получения ранения мальчик скончался.

Сегодня в Голосеевском райсуде Киева обоим подозреваемым в убийстве работникам полиции: Ивану Приходько и Владимиру Петровцу - избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.