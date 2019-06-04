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У Комітеті ВР завтра пройдуть слухання щодо вбивства 5-річного хлопчика

У Комітеті ВР завтра пройдуть слухання щодо вбивства 5-річного хлопчика

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. У Комітеті Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності завтра пройдуть слухання щодо вбивства 5-річного хлопчика, у якому підозрюють працівників поліції. Відповідна інформація вказана у порядку денному засідання Комітету на 5 червня 2019 року, передає УНН.

"Про заслуховування інформації Голови Національної поліції України Князєва С. М., Генерального прокурора України Луценка Ю.В., Директора Державного бюро розслідувань Труби Р. М. щодо вбивства 5-річного хлопчика працівниками Переяслав-Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області", - йдеться у порядку денному.

Засідання заплановане на 15:00.

Нагадаємо, на Київщині 5-річний хлопчик отримав поранення голови внаслідок випадкового пострілу.

З'ясувалося, що поліцейський "пристрілював" рушницю, коли випадково один постріл влучив на подвір’я, де у той час гуляв малолітнй хлопчик.

За попередніми висновками медиків, хлопчик отримав тяжке поранення голови, відкриту черепно-мозкову травму. Він потрапив у реанімаційне відділення. Згодом стало відомо, що дитину перевезли на лікування до столиці. За кілька днів після отримання поранення хлопчик помер.

Сьогодні у Голосіївському райсуді Києва обом підозрюваним у вбивсті працівникам поліції: Івану Приходьку та Володимиру Петровцю – обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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