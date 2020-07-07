В КНР автобус с абитуриентами "влетел" в озеро: погиб 21 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. По меньшей мере 21 человек погиб после того, как в озеро на юго-западе КНР попал автобус с абитуриентами, которые готовились сдать ежегодный вступительный экзамен в колледж. Об этом сообщает агентство AFP, передает УНН.
В местном отделе по чрезвычайным ситуациям сообщили, что автобус врезался в ограждение и "влетел" в озеро Хуншань в провинции Гуйчжоу, в результате чего 15 человек получили ранения.
Инцидент произошел около полудня в городе Аньшунь, и, по словам очевидцев, среди пассажиров автобуса были абитуриенты, которые в этот день сдавали экзамены.
Видеозапись с камеры видеонаблюдения, опубликованная ранее в социальных сетях, показала, как транспортное средство двигалось по крайней мере по пяти полосам и выехало на полосу встречного движения, прежде чем столкнуться с ограждением на другой стороне дороги.
Все пострадавшие в результате аварии находятся в больнице. Местные власти пообещали провести расследование причин аварии.
Как сообщалось в УНН, накануне пассажирский автобус, следовавший в направлении Анкары, перевернулся на шоссе в районе города Гебзе, расположенного в провинции Коджаэли на северо-западе Турции.