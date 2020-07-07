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У КНР автобус із абітурієнтами "влетів" у озеро: загинула 21 людина

У КНР автобус із абітурієнтами "влетів" у озеро: загинула 21 людина

Київ • УНН

 • 11276 перегляди

КИЇВ. 7 липня. УНН. Щонайменше 21 людина загинула після того, як у озеро на південному заході КНР потрапив автобус з абітурієнтами, які готувалися здати щорічний вступний іспит до коледжу. Про це повідомляє агентство AFP, передає УНН.

У місцевому відділі з надзвичайних ситуацій повідомили, що автобус врізався в огорожу і "влетів" у озеро Хуншань у провінції Гуйчжоу, в результаті чого 15 осіб отримали поранення.

Інцидент трапився близько полудня у місті Аньшунь, і, за словами очевидців, серед пасажирів автобусу були абітурієнти, які в цей день здавали іспити.

Відеозапис з камери відеоспостереження, опублікований раніше у соціальних мережах, показав, як транспортний засіб рухався принаймні по п'яти смугах і виїхав на смугу зустрічного руху, перш ніж зіткнутися з огорожею на іншій стороні дороги.

Всі постраждалі у результаті аварії знаходяться у лікарні. Місцева влада пообіцяла провести розслідування причин аварії.

Як повідомлялося в УНН, напередодні пасажирський автобус, що слідував у напрямі Анкари, перекинувся на шосе у районі міста Гебзе, розташованого у провінції Коджаелі на північному заході Туреччини.

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