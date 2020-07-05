На северо-западе Турции перевернулся пассажирский автобус - СМИ

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Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 121927 просмотра

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КИЕВ. 6 июля. УНН. Пассажирский автобус, следовавший в направлении Анкары, перевернулся на шоссе в районе города Гебзе, расположенного в провинции Коджаэли на северо-западе Турции. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Habertürk, пишет УНН.

По его сведениям, много человек пострадали в результате ДТП, однако на данный момент информации об их точном числе и состоянии здоровья не поступало.

На месте происшествия работают пожарные и медики. Движение по шоссе в направлении Анкары полностью перекрыто.

Добавим, ранее в Польше автобус с украинцами попал в серьезное ДТП. По официальным данным польской полиции, в результате ДТП при участии автобуса с украинцами и грузовика в Польше пострадал 31 человек.

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