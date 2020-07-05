На північному заході Туреччини перекинувся пасажирський автобус - ЗМІ

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19 березня, 10:24 • 140059 перегляди

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КИЇВ. 6 липня. УНН. Пасажирський автобус, який прямував в напрямку Анкари, перекинувся на шосе в районі міста Гебзе, розташованого в провінції Коджаелі на північному заході Туреччини. Про це в неділю повідомив телеканал Habertürk, пише УНН.

За його відомостями, багато людей постраждали в результаті ДТП, проте на даний момент інформації про їх точне число і стан здоров’я не надходило.

На місці події працюють пожежники і медики. Рух по шосе в напрямку Анкари повністю перекрито.

Додамо, раніше в Польщі автобус з українцями потрапив у серйозне ДТП. За офіційними даними польської поліції, в результаті ДТП за участю автобуса з українцями і вантажівки в Польщі постраждала 31 людина.

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