На північному заході Туреччини перекинувся пасажирський автобус - ЗМІ

За його відомостями, багато людей постраждали в результаті ДТП, проте на даний момент інформації про їх точне число і стан здоров’я не надходило.

На місці події працюють пожежники і медики. Рух по шосе в напрямку Анкари повністю перекрито.

Додамо, раніше в Польщі автобус з українцями потрапив у серйозне ДТП. За офіційними даними польської поліції, в результаті ДТП за участю автобуса з українцями і вантажівки в Польщі постраждала 31 людина.