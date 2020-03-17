В КГГА призывают руководителей ВУЗов отправить студентов домой и ограничить доступ в общежития
Киев • УНН
КИЕВ. 17 марта. УНН. В КГГА призывают руководителей учебных заведений доставить студентов домой и ограничить доступ в общежития из-за того, что карантин студентами воспринимается как дополнительные каникулы. Об этом заявил на брифинге по введению в Киеве дополнительных противоэпидемических мероприятий и ограничений, направленных на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции, первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает корреспондент УНН.
"Поручение руководителям учебных заведений отправить студентов по домам, потому что возникла ситуация когда карантин студентами воспринимается как дополнительные каникулы. Есть большая просьба отправить всех по домам и ограничить доступ в общежития", - отметил он.
Как ранее сообщал УНН, правительство с 18 марта прекратит перевозки в пределах Украины и ограничит движение общественного транспорта.