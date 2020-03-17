У КМДА закликають керівників вишів відправити студентів додому та обмежити доступ до гуртожитків
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. У КМДА закликають керівників навчальних закладів доправити студентів додому та обмежити доступ до гуртожитків через те, що карантин студентами сприймається як додаткові канікули. Про це заявив на брифінгу щодо введення у Києві додаткових протиепідемічних заходів та обмежень, спрямованих на запобігання поширенню нової коронавірусної інфекції, перший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає кореспондент УНН.
"Доручення керівникам навчальних закладів відправити студентів по домам, тому що виникла ситуація коли карантин студентами сприймається як додаткові канікули. Є велике прохання відправити всіх по домам і обмежити доступ до гуртожитків", - зазначив він.
Як раніше повідомляв УНН, уряд з 18 березня припинить перевезення в межах України та обмежить рух громадського транспорту.