В КГГА не исключают, что столица может полностью остаться без света

Цитата

“Мы готовимся к любым сценариям, в том числе и к полному отключению. Но то, что есть сегодня: город перешел к стабилизационным отключениям. К такому режиму мы будто привыкли уже, когда будет отключаться по графику свет – не более 4 часов в день”, – сказал Поворозник.

Детали

Но вместе с тем, заместитель председателя КГГА добавил, что в связи с понижением температуры, ухудшением погодных условий – электропотребление достаточно серьезно увеличивается. Он призвал киевлян снизить потребление электроэнергии, поскольку система может не справиться с нагрузкой.

“Поэтому нам нужно как никогда сейчас экономить электроэнергию, потому что увеличение потребления может опять же привести к аварийным отключениям, если сама система не будет справляться с загрузкой”, – сказал Поворозник.

Дополнение

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что в случае возникновения блэкаута выход из него будет предусматривать несколько сценариев, согласно которым это может длиться от трех до десяти дней.

Премmер-министр Денис Шмsгаль сообщил, что из-за массированных ракетных ударов россии почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.