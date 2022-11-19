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В КГГА не исключают, что столица может полностью остаться без света

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 ноября. УНН. В Киеве готовы к тому, что город может полностью оказаться без света. Об этом в эфире телеканала “Киев” сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН.

Цитата

“Мы готовимся к любым сценариям, в том числе и к полному отключению. Но то, что есть сегодня: город перешел к стабилизационным отключениям. К такому режиму мы будто привыкли уже, когда будет отключаться по графику свет – не более 4 часов в день”, – сказал Поворозник.

Детали

Но вместе с тем, заместитель председателя КГГА добавил, что в связи с понижением температуры, ухудшением погодных условий – электропотребление достаточно серьезно увеличивается. Он призвал киевлян снизить потребление электроэнергии, поскольку система может не справиться с нагрузкой.

“Поэтому нам нужно как никогда сейчас экономить электроэнергию, потому что увеличение потребления может опять же привести к аварийным отключениям, если сама система не будет справляться с загрузкой”, – сказал Поворозник.

Дополнение

Директор Центра исследований энергетики Александр Харченко сообщил, что в случае возникновения блэкаута выход из него будет предусматривать несколько сценариев, согласно которым это может длиться от трех до десяти дней.

Премmер-министр Денис Шмsгаль сообщил, что из-за массированных ракетных ударов россии почти половина энергосистемы Украины выведена из строя.

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