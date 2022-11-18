Ракетні удари вивели з ладу майже половину енергосистеми України – Шмигаль

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"На жаль, росія продовжує ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення та позбавляючи його під час зими світла, водопостачання, тепла та зв'язку. Тільки протягом 15 листопада росія випустила по українських містах близько 100 ракет. Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу", – сказав Шмигаль.

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За словами прем'єр-міністра, Україна потребує допомоги європейських партнерів у сфері енергетики, а також фінансових ресурсів для закупівлі додаткових обсягів газу та більшої підтримки енергетичного сектору.

Нагадаємо

Нові масштабні атаки російських військ на енергосистему України можуть спричинити відключення електроенергії, які триватимуть по кілька днів, заявили у ДТЕК.