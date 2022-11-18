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Ракетні удари вивели з ладу майже половину енергосистеми України – Шмигаль

Ракетні удари вивели з ладу майже половину енергосистеми України – Шмигаль

Київ • УНН

 • 355241 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Через масовані ракетні удари росії майже половина енергосистеми України виведена з ладу. Про це на спільному брифінгу в Києві з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН.

Цитата

"На жаль, росія продовжує ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення та позбавляючи його під час зими світла, водопостачання, тепла та зв'язку. Тільки протягом 15 листопада росія випустила по українських містах близько 100 ракет. Майже половину нашої енергетичної системи виведено з ладу", – сказав Шмигаль.

Деталі

За словами прем'єр-міністра, Україна потребує допомоги європейських партнерів у сфері енергетики, а також фінансових ресурсів для закупівлі додаткових обсягів газу та більшої підтримки енергетичного сектору.

Нагадаємо

Нові масштабні атаки російських військ на енергосистему України можуть спричинити відключення електроенергії, які триватимуть по кілька днів, заявили у ДТЕК.

Українські Національні Новини

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