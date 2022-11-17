"Планові можуть бути не відключення, а включення": у ДТЕК заявили про складну ситуацію з електропостачанням через атаки рф

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"Це дні. (...) Ми зараз будемо, на жаль, говорити не про планові відключення електроенергії, а, на жаль, у деяких районах, а їх багато, про планові включення електроенергії. І на жаль, кількість годин, протягом яких можуть бути ці планові включення, вона поки що дуже, дуже коротка. Це дві-три години максимум", – зазначив Сахарук.

Деталі

Посадовець ДТЕК заявив, що рашисти цього разу завдали шкоди підстанціям: "Ситуація дуже складна, вона контрольована поки що, але дуже складна. Росіяни завдали дуже серйозної шкоди об'єктам передачі, це підстанціям".

"По всій Україні застосовуються графіки аварійних відключень. Деякі області дуже суттєво обмежуються. І це поки що триває і буде тривати доти, доки не почнуться перші відновлювальні роботи", - зазначив він.

З його слів, внаслідок масованих російських атак близько 40% українських споживачів мають проблеми з електропостачанням: "У середньому по країні це близько 40% споживачів".

Щодо прогнозів, коли ця цифра почне зменшуватися, Сахарук вказав: "Поки що ні".

"Частково вони (відновлювальні роботи - ред.) вже почалися, частково були перемикання технічні, частково зараз відбувається розбір завалів, розбір зруйнованого обладнання, у деяких випадках для цього треба розмінувати територію", - зазначив Сахарук.

Доповнення

НЕК "Укренерго" анонсувала у наступні дні аварійні відключення електроенергії за необхідності, після "найбільшої атаки в історії енергетики", від якої постраждали всі регіони України 15 листопада.