"Планові можуть бути не відключення, а включення": у ДТЕК заявили про складну ситуацію з електропостачанням через атаки рф

ukru
Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 70742 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 84436 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 120238 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 149328 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 195850 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 207565 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 411395 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 230239 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 196644 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 372838 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 76264 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 75393 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 76964 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 67141 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 75759 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 70742 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 411395 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 372838 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 584708 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 711465 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 13599 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 91329 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 127373 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 211571 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 236556 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

"Планові можуть бути не відключення, а включення": у ДТЕК заявили про складну ситуацію з електропостачанням через атаки рф

"Планові можуть бути не відключення, а включення": у ДТЕК заявили про складну ситуацію з електропостачанням через атаки рф

Київ • УНН

 • 343267 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. Нові масштабні атаки російських військ на енергосистему України можуть спричинити довгострокові відключення електроенергії, які триватимуть по кілька днів. Про це заявив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, пише УНН.

Цитата

"Це дні. (...) Ми зараз будемо, на жаль, говорити не про планові відключення електроенергії, а, на жаль, у деяких районах, а їх багато, про планові включення електроенергії. І на жаль, кількість годин, протягом яких можуть бути ці планові включення, вона поки що дуже, дуже коротка. Це дві-три години максимум", – зазначив Сахарук.

Деталі

Посадовець ДТЕК заявив, що рашисти цього разу завдали шкоди підстанціям: "Ситуація дуже складна, вона контрольована поки що, але дуже складна. Росіяни завдали дуже серйозної шкоди об'єктам передачі, це підстанціям".

"По всій Україні застосовуються графіки аварійних відключень. Деякі області дуже суттєво обмежуються. І це поки що триває і буде тривати доти, доки не почнуться перші відновлювальні роботи", - зазначив він.

З його слів, внаслідок масованих російських атак близько 40% українських споживачів мають проблеми з електропостачанням: "У середньому по країні це близько 40% споживачів".

Щодо прогнозів, коли ця цифра почне зменшуватися, Сахарук вказав: "Поки що ні".

"Частково вони (відновлювальні роботи - ред.) вже почалися, частково були перемикання технічні, частково зараз відбувається розбір завалів, розбір зруйнованого обладнання, у деяких випадках для цього треба розмінувати територію", - зазначив Сахарук.

Доповнення

НЕК "Укренерго" анонсувала у наступні дні аварійні відключення електроенергії за необхідності, після "найбільшої атаки в історії енергетики", від якої постраждали всі регіони України 15 листопада.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоВійнаЕкономіка
Bitcoin
$83,006.20
Золото
$3,160.40
Tesla
$258.01
Brent
$74.88
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,841.57