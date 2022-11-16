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"Наступні декілька дні будуть важкими": Укренерго анонсувало аварійні відключення за необхідності

"Наступні декілька дні будуть важкими": Укренерго анонсувало аварійні відключення за необхідності

Київ • УНН

 • 368824 перегляди

КИЇВ. 16 листопада. УНН. НЕК "Укренерго" анонсувала у наступні дні аварійні відключення електроенергії за необхідності, після "найбільшої атаки в історії енергетики", від якої постраждали всі регіони України 15 листопада, пише УНН.

Цитата

"Наступні декілька дні будуть важкими: наближається похолодання і споживання електроенергії зростатиме, відповідно навантаження на мережі теж. Тому, просимо з розумінням ставитися до відключень, які будуть впроваджуватися по мірі необхідності, а також не полишати звичку економно використовувати електроенергію", - зауважили в Укренерго.

Деталі

Після атаки 15 листопада найбільш складна ситуація виникла на заході Україні, а також у центральному і північно-східних регіонах, вказали у компанії. І нагадали, що для стабілізації енергосистеми Укренерго було застосовано аварійні графіки відключень. Це дозволило запобігти повному знеструмленню країни, наголосили у компанії.

"Ми працюватимемо цілодобово, щоб повернути світло, яке намагаються у нас відібрати рашисти. Ворог жорстокий і ми розуміємо, що на цьому він може не зупинитися. У нас є план реагування на різні ситуації, у тому числі й найгірші", - підкреслили у компанії.

І зауважили, що водночас "українцям треба бути готовими до значних перерв в енергопостачанні та мати необхідний запас води, заряджені пристрої та павербанки".

Доповнення

Російські війська 15 листопада випустили по Україні понад 90 ракет, ППО збила 77. Були уражені енергосистема, підприємства, житлові будинки.

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