"Следующие несколько дней будут тяжелыми": Укрэнерго анонсировало аварийные отключения при необходимости

Цитата

"Следующие несколько дней будут тяжелыми: приближается похолодание и потребление электроэнергии будет расти, соответственно нагрузка на сети тоже. Поэтому, просим с пониманием относиться к отключениям, которые будут внедряться по мере необходимости, а также не оставлять привычку экономно использовать электроэнергию", - отметили в Укрэнерго.

Детали

После атаки 15 ноября наиболее сложная ситуация возникла на западе Украины, а также в центральном и северо-восточных регионах, отметили в компании. И напомнили, что для стабилизации энергосистемы Укрэнерго были применены аварийные графики отключений. Это позволило предотвратить полное обесточивание страны, подчеркнули в компании.

"Мы будем работать круглосуточно, чтобы вернуть свет, который пытаются у нас отобрать рашисты. Враг жесток и мы понимаем, что на этом он может не остановиться. У нас есть план реагирования на разные ситуации, в том числе и самые плохие", - подчеркнули в компании.

И отметили, что "украинцам нужно быть готовыми к значительным перерывам в энергоснабжении и иметь необходимый запас воды, заряженные устройства и павербанки".

Дополнение

Российские войска 15 ноября выпустили по Украине более 90 ракет, ПВО сбила 77. Были поражены энергосистема, предприятия, жилые дома.